TSV Etelsen II stürmt mit 11:0-Kantersieg an die Tabellenspitze

+ © häg Langwedels Bastian Heimbruch, hier im Duell mit Thedinghausens Mario Ohmes (r.) brachte den FSV 1:0 in Führung. Am Ende trennten sich beide Teams 1:1. © häg

Der TSV Etelsen II setzte sich durch einen beeindruckenden 11:0-Kantersieg über den TB Uphusen II an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga. Keinen Sieger gab es indes im Topspiel zwischen dem FSV Langwedel-Völkersen und dem TSV Thedinghausen.

TV Oyten II - TSV Uesen 3:3 (3:2). Bis zur 83. Minute durften die Gastgeber vom ersten Saisonsieg träumen. Aber Sebastian Wesseler hatte etwas dagegen und traf mit einer direkt verwandelten Ecke zum 3:3-Endstand. „Das ist natürlich bitter. Aber dennoch war es ein Schritt in die richtige Richtung. Meine Mannschaft hat eine ganz andere Einstellung als noch in der Vorwoche gezeigt“, lobte TVO-Trainer Steffen Rathjen. In der ersten Hälfte erspielten sich beide Teams einige Chancen. Felix Polacek brachte Oyten früh (8.) in Führung. Uesen antwortete mit einem Doppelschlag (16./19.) durch Erik Bebensee und Ole Fargel – 1:2. Aber noch vor der Pause die erneute Wende. Claas Theo Jetschke (21) und Maurice Grassee (31.) sorgten für das 3:2. In der zweiten Hälfte war es weiterhin ein Duell auf Augenhöhe, wobei es auf beiden Seiten nur noch bei Standards gefährlich wurde.

TSV Etelsen II - TB Uphusen II 11:0 (6:0). Die Etelser sind derzeit einfach nicht zu stoppen. Das Team von Andy Wilkens war den Gästen in allen Belangen überlegen. Dabei war die Messe bereits nach 20 Minuten gelesen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber nach einem Doppelpack (3./19.) des fünffachen Torschützen Pascal Mannig sowie einem unglücklichen Eigentor von Uphusens Berkat Karaca (5.) mit 3:0. „Aber wir haben weiterhin Vollgas gegeben. Daher geht der Sieg auch in der Höhe völlig in Ordnung, zumal die Uphuser viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren“, war Wilkens im Anschluss hoch zufrieden. Bis zur Pause erhöhten Luca-Simon Homann (26.), erneut Mannig (30.) und Leon-Ole Neumann (38.) auf 6:0. Auch nach dem Wechsel ließen die Gastgeber nicht locker. Mannig (2), Neumann per Strafstoß, Nino Nippoldt und Tim-Ole Wahl trafen zum 11:0-Endstand. Bezeichnend für die Etelser Überlegenheit: Den letzten Treffer erzielte Wahl in doppelter Unterzahl, da zu diesem Zeitpunkt Mannig und Sinan Toprak verletzungsbedingt gar nicht mehr auf dem Platz standen.

Etelsens Pascal Mannig fünffacher Torschütze gegen überforderte Uphuser Reserve

TSV Bassen II - SV Baden 4:3 (2:1). „Das war ein schweres Spiel und am Ende ein glücklicher Sieg für uns“, freute sich Bassens Trainer Marius Wagener über drei wichtige Punkte. Die Badener erwischten den besseren Start und gingen durch Erdal Yüksel (7.) früh in Führung. Doch noch vor der Pause sorgten Marco Behrens (34.) und Daniel Wiechert (45.+1) für die Bassener Pausenführung. Nach dem Wechsel sah sich die Wagener-Elf nach einem Eigentor von Stefan Brüns (52.) und einem Treffer von Jan-Hendrik Syeren (70.) jedoch einem 2:3 gegenüber. Als dann aber Badens Zinedine Arslan (90.) wegen Beleidigung mit Rot vom Platz musste, schlugen die Bassener eiskalt zu. Zunächst glich Maximilian Behrens (90.) zum 3:3 aus, ehe Kevin Segelken nach Wagener-Vorarbeit in der Nachspielzeit (90.+4) den glücklichen Siegtreffer erzielte – 4:3.

TSV Achim - SV Hönisch 9:1 (4:0). „Heute hat meine Mannschaft die richtige Mentalität bewiesen und sich selber aus dem Sumpf gezogen. Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber wir wissen das Ergebnis auch einzuordnen“, wollte Achims Trainer Sven Zavelberg nicht in komplette Euphorie verfallen. Gegen komplett überforderte Gäste war die Partie bereits zur Pause nach Toren von Patrick Ehrhardt, Lewin Peno, Florian Ehrhardt und Jonas Schnez mit dem 4:0 entschieden. Zavelberg: „Wir haben trotzdem nicht locker gelassen und uns für eine gute Leistung belohnt. Das gilt es nun in die nächsten Spiele mitzunehmen.“ In der zweiten Hälfte erhöhten Max Brookmann, Fabian Schmidt und Arne Gaulke auf 7:0, ehe Patrick Post der Ehrentreffer für die Gäste gelang. Doch Ole Masuch und erneut Fabian Schmidt legten zum 9:1-Endstand nach.

Thedinghausens Torhüter Pascal Schreiber glänzt beim 1:1 im Spitzenspiel in Langwedel

FSV Langwedel-Völkersen - TSV Thedinghausen 1:1 (1:0). Beide Teams lieferten sich eine intensive Partie. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen in der 17. Minute durch Bastian Heimbruch in Führung. „Danach waren wir richtig gut drin und hätten kurz vor der Pause nachlegen können“, verwies FSV-Coach Sascha Lindhorst auf einen vergebenen Hochkaräter von Bastian Heimbruch, der am überragend reagierenden Thedinghauser Keeper Pascal Schreiber scheiterte. In der zweiten Hälfte wurden die Gäste wesentlich druckvoller und kamen nach einem Fehler in der FSV-Defensive zum 1:1 (74.) durch Torben Lange. Am Ende hatte Justin-Leon Knop den Siegtreffer auf dem Fuß, doch auch er fand seinen Meister in Schreiber. „Letztlich geht das Ergebnis schon in Ordnung. Obwohl ich einen Sieg natürlich gerne genommen hätte“, konstatierte Lindhorst.

TSV Brunsbrock - TSV Dörverden 2:1 (1:0). In einer Partie mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten hatten die Gastgeber letztlich das bessere Ende auf ihrer Seite. „Das Spiel hätte auch 6:5 ausgehen können. Die Zuschauer sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. Ich denke aber, dass unser Sieg nicht unverdient gewesen ist“, bilanzierte Brunsbrocks Nils Vierkant. Kurz vor der Pause (39.) sorgte Paul Moje für die 1:0-Führung. Nach dem Wechsel holte Tobias Bening Dörverdens Lennart Troue im Strafraum von den Beinen und der verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1 (50.). In der 63. Minute traf Noah Klaas Kruse zum 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber.

TSV Lohberg - SVV Hülsen II 9:1 (3:1). Die Gastgeber ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen und legten mit zwei frühen Toren (3./5.) von Frederik Duesing und Christopher Gerdes den Grundstein zum späteren Kantersieg. In der 30. Minute erhöhte Moritz Ackermann auf 3:0, ehe die Gäste laut Lohbergs Mark Könemann durch einen Sonntagsschuss von Yannis Meyer (39.) zum 1:3 kamen. „Das hat uns aber nicht aus dem Konzept gebracht. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir komplett überlegen und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, so Könemann nach weiteren Toren von Moritz Ackermann (50./80./85.), Cederic Rosebrock-Heemsoth (52.), Felix Hellwinkel (65.), und dem A-Jugendlichen Cedric Rene Schwarze (74.). kc