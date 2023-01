TSV Etelsen holt ein 1:1 beim Rotenburger SV

Von: Ulf Horst von der Eltz

Überzeugte in der zweiten Halbzeit: Keeper Moritz Nientkewitz rettete Etelsen mehrfach das 1:1. © Freese

Achtungserfolg für Landesligist TSV Etelsen: Die Goerdel-Elf holte am Sonnabend im Test beim Oberligisten Rotenburger SV ein 1:1 (1:1)-Remis und bot dabei eine prima Leistung.

Etelsen - „Kämpferisch, läuferisch und auch spielerisch war das gut. Ich bin rundum zufrieden“, analysierte Trainer Nils Goerdel, der zwei Tage zuvor ein 2:2 beim VfL 07 Bremen verbucht hatte. Speziell in der ersten Halbzeit boten die Grün-Weißen dem klassenhöheren Team des Oyteners Tim Ebersbach Paroli und gestalteten das Geschehen ausgeglichen.

Starker Nico Meyer bereitet 1:1 vor

Die Gastgeber gingen in der 32. Minute 1:0 in Führung, als Keeper Benjamin Skupin zunächst abwehren konnte, Joel Schallschmidt aber im Nachsetzen erfolgreich war. Den 1:1-Ausgleich markierte Simon Pals ebenfalls im zweiten Versuch, nachdem Schlussmann Gies seinen Kopfball stark gehalten hatte (39.). Die Vorarbeit kam von Nico Meyer, der insgesamt bester Etelser war. „Griffig, bissig in den Zweikämpfen“, lobte Goerdel seinen linken Mittelfeldmann.

Skupin und Nientkewitz überzeugen

In Hälfte zwei ließen die Kräfte bei den Schlossparkkickern nach, sodass Rotenburg immer spielbestimmender wurde und mächtig Druck ausübte. Mit viel Glück rettete der Gast das Remis über die Zeit, weil nach Skupin nun auch Moritz Nientkewitz im Kasten einen überzeugenden Eindruck hinterließ und zwei, drei Chancen vereitelte. Goerdel: „Wichtig, dass wir nicht verloren haben.“