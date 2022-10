TSV Etelsen: Gloger und Meyer rücken in die Startelf

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wieder voll fit: Vincent Schicks bleibt im Tor des TSV Etelsen. © Hägermann

Angespannt bleibt die Personallage beim TSV Etelsen: Vor dem Landesliga-Match beim SV Teutonia Uelzen am Sonntag (15 Uhr) stehen weiterhin zehn Akteure auf der Ausfallliste.

Etelsen – Dennoch peilt Coach Nils Goerdel den nächsten Dreier an, will die Gastgeber aber nicht unterschätzt wissen. „Eine junge Truppe mit neuen Spielern, die noch nicht gefestigt sind. Sie wird uns trotzdem viel abverlangen, weil sie eine gute Achse hat und vorne agile Leute, die auf dem großen Platz bei Kontern immer gefährlich werden.“ In erster Linie sind Nils Brüggemann, der zuletzt aber verletzt war, Felix Lüdemann und Philipp Hatt zu beachten. Routine bringen Stephan Blödorn und Keeper Venancio, der den Weg zurück zu den Teutonen gefunden hat, ein.

Vincent Schicks ist fit und bleibt im Tor

Verwundbar sieht Goerdel den SV auf den defensiven Flügeln, er will im Zentrum sowie im Mittelfeld Übergewicht schaffen und mit guten Pässen ins letzte Drittel kommen.

Änderungen wird es in der Startelf geben. Simon Gloger, der in dieser Woche wieder trainiert, rückt ebenso rein wie Nico Meyer. Der ersetzt Kevin Bähr, der nach Schienbeinverletzung mit leichten Laufeinheiten beginnt. Vollständig hergestellt ist Vincent Schicks, der vergangene Woche ein gutes Comeback feierte und im Tor bleiben wird. Busabfahrt für die Fans: 12 Uhr am Sportplatz.