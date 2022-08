TSV Etelsen: Fußballerisch zulegen

Von: Frank von Staden

Hinter Nils Koehle (Fingerbruch) steht derzeit noch ein kleines Fragezeichen. © häg

Nach dem Pokal ist vor dem nächsten Punktspiel: Nachdem sich Fußball-Landesligist TSV Etelsen am Mittwoch nach Elfmeterschießen ins Pokal-Halbfinale beim VSK Osterholz quälte (wir berichteten), steht nun das erste Heimspiel der Saison an. Gegner ist der MTV Treubund Lüneburg.

Etelsen – Dabei erwartet Coach Nils Goerdel vor allem spielerisch eine Steigerung von seinem Team. Konstatierte der Übungsleiter noch einmal ganz ehrlich: „VSK war in dieser Hinsicht mit dem Ball besser als wir. Zum Glück hat die Defensive gestimmt, die uns letztlich eine Runde weiter gebracht hat. Auch physisch müssen wir am Sonntag noch eine Schippe drauflegen.“ Goerdel konnte schon merken, dass seinem Team am Mittwoch schon die Frische fehlte. Deshalb wird es im Abschlusstraining am Freitag auch nur ein Light-Programm geben. „Denn ich bin der Überzeugung, dass wir auf einen Gegner treffen werden, der uns alles abverlangen wird. Zwar hat Lüneburg sehr viele wichtige Säulen im Team verloren, doch dafür aus der eigenen A-Jugend fast ein ganzes Team samt Trainer hochgezogen, das taktisch und konditionell gut ausgebildet ist“, so der TSV-Trainer, der personell auf Simon Gloger (privat) verzichten, dafür allerdings hinter Nils Koehle (Fingerbruch) ein dickes Fragezeichen setzen muss. Wieder im Lauftraining befindet sich Fredi Bormann und auch auf Dennis Jordan kann Goerdel am Sonntag wieder bauen.