TSV Etelsen fehlt das nötige Glück – 0:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Holte sich am Freitagabend mit dem TSV Etelsen eine unglückliche 0:2-Niederlage im Landesliga-Duell beim TuS Harsefeld ab: Bastian Reiners. Archiv © Hägermann

Es war eine starke Auswärtsleistung, für die sich Fußball-Landesligist TSV Etelsen jedoch nichts kaufen konnte: Die Goerdel-Elf musste sich am Freitagabend beim TuS Harsefeld mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

Etelsen – „Uns fehlte das Glück. Wir haben dem Favoriten Paroli geboten, aber leider unsere Chancen nicht genutzt. Harsefeld war vor dem Tor eiskalt und hat deshalb gewonnen“, zeigte sich Trainer Nils Goerdel mit der Vorstellung seiner Truppe zufrieden – mit dem Resultat natürlich nicht.

Patrick Mannig ein guter Keeper

Die Gäste waren sofort im Spiel, überraschten den TuS mit frühem Anlaufen und bestimmten so die ersten 20 Minuten. Erst danach kam der Gastgeber besser klar, die Angriffe verteidigten die Schlossparkkicker aber prima. So entstand Gefahr nur durch einen Schuss, den Patrick Mannig stark an die Latte lenkte. Der Zweite-Herren-Keeper musste aushelfen, da Vincent Schicks noch krank ist und Daniel Büchau keine Zeit hatte.

Für die Etelser besaßen Bastian Reiners und Luca Bischoff gute Chancen, einen 16-Meter-Schuss von Micha Langreder holte TuS-Keeper Pavlov glänzend aus dem Winkel. Goerdel: „Wir hätten zur Pause führen müssen.“

Ruf und Reiners verpassen in Drangphase

Die zweite Hälfte startete mit einem Rückschlag: Bei einem Flugball irritierten sich die Etelser Innenverteidiger gegenseitig, ein Kopfball fiel Dennis Osuch vor die Füße – 1:0 (46.). Für die Vorentscheidung sorgte Florian Nagel. Nach einem Foul von Daniel Janssen nutzte der Harsefelder den Freistoß aus 18 Metern zum 2:0 (58.). In den letzten zehn Minuten drückte der Gast nochmals, aber zweimal Alex Ruf sowie spät Reiners, der am ersten Pfosten mit der Fußspitze an den Ball kam und an Pavlov scheiterte, vergaben.