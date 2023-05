TSV Etelsen erwartet ein Pokalspektakel

Von: Frank von Staden

Den Pokaltitel bejubeln wie hier Simon Pals und Bastian Reiners (r.): das ist das große Ziel des TSV Etelsen. © von Staden

Es ist alles angerichtet für ein echtes Pokalspektakel am Schlosspark: Die Bier- und Wurstbuden stehen, Parkflächen wurden geschaffen – und die fleißigen Helfer werden noch wenige Stunden vor dem Anpfiff (18.45 Uhr) des Bezirkspokalfinales zwischen dem TSV Etelsen und dem Landesligapartner VfL Westercelle dafür sorgen, dass dieser Kracher nicht nur bei den 22 Akteuren auf dem Spielfeld lange in Erinnerung bleiben wird.

Etelsen – Und es wird knistern in diesem Endspiel. Denn keines der beiden Teams hat in seiner Vereinsgeschichte jemals ein Team gestellt, das am Ende den Pott in die Höhe stemmen konnte. „Deshalb wird jeder, der da am Mittwochabend auf dem Platz stehen wird, sich zerreißen, wird sein letztes Hemd dafür hergeben, um die Hand an die Trophäe legen zu können“, ist da Etelsens sportlicher Leiter André Koopmann überzeugt. Deshalb wäre es ihm auch egal, wenn eventuell einsetzender Regen diesen Hit etwas trüben würde: „Von mir aus kann es Kuhscheiße regnen! Hauptsache, wir können nach dem Abpfiff feiern!“ Dasselbe aber erwartet er natürlich auch vom Gegner. „Auch Westercelle wird brennen. Deshalb sagt das Punktspielergebnis von vor drei Wochen, als wir letztlich als Sieger vom Platz gegangen sind, gar nichts aus. Am Ende wird entscheidend sein, wer nach hinten heraus mehr zuzusetzen hat und wer mit der Nervosität am besten umgehen kann“, ist da Etelsens Coach Nils Goerdel überzeugt.

Das größte Problem für den Trainer im Vorfeld: Er muss zwei Akteure aus dem Kader streichen, da dieser derzeit größer ist als die zugelassene Spieleranzahl auf der Bank. „Es tut mir schon jetzt leid für die, die es erwischt“, so Goerdel. Und er muss es hinbekommen, dass seine Start-Elf vor diesem Knaller, auf den es im Vorverkauf einen echten Run gab – gut 700 Karten dürften es bisher sein, das Gerede über eine klare Favoritenrolle aus den Köpfen bekommt. Er und auch Koopmann erinnern sich noch gut ans Pokalfinale vor einigen Jahren gegen den TSV Gellersen (1:2), der damals noch Bezirksligist war. „Wir waren der Favorit, sind aber regelrecht niedergekämpft worden! Das darf uns einfach nicht noch einmal passieren. Wir sind gewarnt.“ Kühler Kopf und heiße Herzen werden da als gefragt sein.