TSV Etelsen enttäuscht

Von: Frank von Staden

Teilen

Traf zum 1:0: Luca Bischoff. © von Staden

Die Achterbahnfahrt des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen geht weiter: Nach der grandiosen Vorstellung vor einer Woche gegen den Klassenprimus BW Bornreihe (4:1) rauschten die Schlossparkkicker jetzt wieder mit Volldampf in ein Tal, unterlagen beim VfL Westercelle, der damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte, mit 3:4 (1:2).

Etelsen – Völlig enttäuscht gab sich nach Abpfiff Etelsens Coach Nils Goerdel, der seinem Team nicht gerade ein gutes Zeugnis ausstellen konnte: „Völlig verrückt, dass wir dieses Spiel nicht zu unseren Gunsten entscheiden konnten! Was wir für Gegentore bekommen haben, ist einfach lächerlich. Wir haben gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, haben eigentlich alles im Griff. Die schießen sechsmal aufs Tor und treffen gleich viermal – Wahnsinn! Das ist alles brutal ärgerlich.“

Dabei ging alles so gut los für die Gäste, die früh durch Luca Bischoff die Führung bejubeln durften (11.), danach aber zu sorglos die Partie angingen. Goerdel: „Wir wurden immer handlungslangsamer.“ Das bestraften die Hausherren per Fernschuss durch Runge (18.) und Ottenbreit (38.) – 2:0. Nach der Pause kamen die Blau-Weißen sehr gut ins Spiel und durch Jarno Blicker auch schnell zum 2:2 (53.). „Danach haben wir Chancen zur Führung, fangen uns aber ein echtes Gammeltor zum 2:3“, raufte sich Goerdel da innerlich die Haare. Zumal auch das 3:3 (75.) durch Bastian Reiners nicht hielt, sondern Runge per Kopf nach Freistoß das 4:3 gelang (90.). vst