Mickelats Einstand gelungen

Von: Kai Caspers

Zufrieden mit dem ersten Testspiel: Björn Mickelat. © häg

Einen gelungenen Einstand feierte Björn Mickelat beim TSV Etelsen. Im ersten Testspiel kam der von ihm trainierte Landesligist zu einem 3:1 (1:0)-Erfolg über den Heeslinger SC II.

Etelsen – „Das war ein guter Start gegen einen starken Gegner, der vor allen Dingen in der Offensive ordentlich Tempo hatte“, verwies Mickelat auf Pfosten- und Lattentreffer der Gäste in der ersten Halbzeit. „Letztlich waren Heeslingens Chancen aber unseren individuellen Fehlern geschuldet.“ Kurz vor der Pause war es Jarno Blicker, der die Gastgeber nach einem schönen Spielzug mit 1:0 (45.) in Führung brachte. In der zweiten Hälfte ließ Mickelat dann ordentlich rotieren und stellte zudem auf Dreierkette um. Mit Erfolg. Zunächst traf Neuzugang Marlon Cyriacks zum 2:0 (52.), ehe Piet Niemann mit dem 3:0 (63.) für die Vorentscheidung sorgte. „Vorne waren wir nun deutlich präsenter und konnten Heeslingen dadurch wesentlich besser unter Druck setzen“, hätte sich Etelsens Trainer das ärgerliche Gegentor kurz vor dem Ende (87.) zum 3:1-Endstand gerne erspart. „Ich bin zufrieden. Die Jungs haben das gut gemacht.“ kc