TSV Daverden verpasst Bonuspunkte

Von: Frank von Staden

Jonah Klimach kommt in dieser Szene relativ frei zum Wurf, kann das Sportgerät aber letztlich nicht unterbringen. © Hägermann

Handball-Verbandsligist TSV Daverden gab am Sonnabend wieder einmal mächtig Vollgas in eigener Halle, unterlag aber erneut und musste sich letztlich dem Favoriten aus Schwanewede mit 28:32 geschlagen geben.

Daverden – Alles rausgehauen, was die Batterie hergab, zu keinem Zeitpunkt den Kopf trotz zeitweiligem klaren Rückstand in den Sand gesteckt, dem Favoriten und Tabellenvierten HSG Schwanewede/Neuenkirchen gar zuweilen auf Augenhöhe begegnet – dennoch musste Handball-Verbandsligist TSV Daverden nach 60 kurzweiligen Minuten wieder einmal die Weiße Fahne hissen und unterlag vor heimischer Kulisse letztlich nicht unverdient mit 28:30 (12:17). Damit zieht sich die Abstiegsschlinge um den Tabellenvorletzten nun immer enger zusammen.

Interimscoach Henning Meyer, der über die gesamte Spielzeit fast durchgängig am Spielfeldrand hin- und her tigerte, attestierte seinem Team nach dem Abpfiff dann auch eine vorzeigbare Leistung, die es im Schlussspurt der Saison zu konservieren gilt: „Denn mit der hätten wir andere Gegner sicherlich geschlagen!“ Letztlich waren es dann zu viele Fahrkarten, die die Hausherren immer dann lösten, wenn sie sich anschickten, dem Gast ordentlich auf die Nerven zu gehen. „Ja, da fehlte uns dann das Selbstvertrauen und die nötige Ruhe. In dieser Hinsicht waren uns die Schwaneweder überlegen, waren in der Chancenverwertung cleverer und haben wichtige Bälle cool verwertet. Aber noch einmal: Die Jungs haben stark gekämpft und immer weiter Gas gegeben. So muss es jetzt weitergehen!“

Diese entscheidenden Momente, als die Daverdener zwei-, dreimal scheinbar uneinholbar zurücklagen, sich dann wieder mit viel Biss herankämpften und den Ausgleich vor Augen hatten, gab es nach Lennat Fettins 9:10 (19.) und vor allem in der 45. Minute, als die Gäste bereits mit 22:15 führten (38.), kurz darauf aber Ole Fastenau erst auf 22:23 und dann Boyke Wilkens auf 23:24 stellten. In dieser Phase spielte der TSV richtig gut und dynamisch auf, stiftete viel Verwirrung in der recht offensiv aufgestellten Gästedeckung. Der Ausgleichstreffer wollte danach aber einfach nicht fallen. Vor allem, weil in diesen Phasen HSG-Keeper Dominik Koppenstein mit guten Reflexen beste Daverdener Möglichkeiten eliminierte.

Als dann auch Boyke Wilkens bei 27:29 (56.) nach einem Tempogegenstoß völlig frei an Koppenstein scheiterte, erlosch so langsam der Glaube an einen oder gar zwei Bonuspunkten bei den Daverdener Fans als wohl auch bei den TSV-Akteuren, zumal in der Folge weiter wichtige Bälle leichtfertig liegen gelassen wurden.

Tore TSV Daverden: Wilkens (9), Mattfeld, Tielitz (je 1), Fastenau (3), Koröde (3/2), Fettin (5), Wünsch (2), Mahlmann (4).