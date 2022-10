TSV Daverden nicht clever genug – 26:31

Von: Ulf Horst von der Eltz

Coach Christoph Schweitzer sah ein unnötiges 26:31. © Hägermann, Bernd

Die durchschnittliche Leistung reichte nicht: Handball-Verbandsligist TSV Daverden musste sich am Sonnabend 26:31 (13:14) bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen geschlagen geben.

Daverden –„Wir haben uns das selbst zuzuschreiben, uns nach der Führung nicht clever genug angestellt und die Gastgeber ins Spiel zurückkommen lassen“, haderte Coach Christoph Schweitzer.

Zu Beginn überzeugten die Grün-Weißen, lagen in der zwölften Minute 9:3 vorne. Nach zwei Gegentreffern und einer Zeitstrafe für Theo Gätjen verloren die Daverdener plötzlich den Faden, Schweitzer sah einen „Bruch aus dem Nichts“. Beim 10:9 nahm der Trainer eine Auszeit, nach der es wieder besser wurde.

„Zu viele Einzelaktionen“

Aber Schwanewede hatte unterstützt durch die Fans einen Lauf, ging 12:10 in Führung und hatte beim Gang in die Kabine mit 14:13 die Nase vorne. Im zweiten Abschnitt blieb es bis zum 21:21 ausgeglichen. Danach konnte sich Schwanewede auf 27:22 (55.) absetzen, womit die Entscheidung gefallen war.

Die Daverdener ließen den Halblinken Niklas Mechau walten, was der gute Rückraumschütze ausnutzte. „Da waren wir nicht clever genug, haben vorne auch falsche Entscheidungen getroffen. Wir mussten unsere Tore hart herausarbeiten, der Gegner hatte es da leichter. Daher fehlte uns am Ende auch ein wenig die Kraft, es gab zu viele Einzelaktionen statt mannschaftlich geschlossenem Spiel. So hatten wir nicht mehr das Momentum auf unserer Seite“, fasste Schweitzer zusammen.

Tore: Wilkens (3), Meisloh (3/2), Tielitz (4), Fromm (1), Gätjen (2), Wehrkamp (1), Schmincke (1), Fastenau (5), Fettin (3), Wünsch (1), Emigholz (1), Mattfeldt (1).