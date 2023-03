TSV Daverden III hat Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand – 17:36

Von: Björn Lakemann

Kaum ein Durchkommen gab es für Daverdens Pascal Lütje gegen die Rotenburger Deckung. © Hägermann

Nichts zu holen gab es für den TSV Daverden III in der Handball-Regionsoberliga gegen den ungeschlagenen Tabellenführer und Meister TuS Rotenburg III. Viel schlimmer als die 17:36 (9:16)-Niederlage war im Kampf um den Klassenerhalt jedoch der überraschende Punktgewinn der HSG Phoenix.

Daverden - Denn damit muss das Team von Dirk-Oliver Kühl die beiden ausstehenden Partien gegen Bruchhausen-Vilsen und Phoenix zwingend gewinnen, wenn der Abstieg noch vermieden werden soll. Allerdings sind die Daverdener auch auf fremde Schützenhilfe angewiesen, da die HSG keinen Zähler mehr holen darf, da der direkte Vergleich für die HSG spricht.

Gegen die Rotenburger stand das Kühl-Team, wie alle anderen Mannschaften zuvor auch, auf verlorenem Posten. Zwar gelang dem vierfachen Torschützen Bastian Vagt die 1:0-Führung (4.), doch danach war Ende im Gelände. Nach dem 9:14 (27.) durch die einzige Bude von Pascal Lütje hatte der Tabellenprimus bis zur Pause noch zwei Treffer zu bieten – 9:16.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Gäste den Druck und Nick-Luca Dräger auf 23:12 (43.). Vier Minuten zuvor hatte Daniel Elfers das 12:19 erzielt. Keine zwei Minuten vor dem Abpfiff erzielte Bennet Bohling mit seinem einzigen Treffer per Siebenmeter das 17:34. Doch Zahn hatte noch einen Doppelpack zu bieten. Während die Rotenburger künftig um Punkte in der Landesliga kämpfen, heißt die Realität für die Grün-Weißen mutmaßlich den Abstieg in die Regionsliga. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.