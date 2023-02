TSV Daverden II verschläft erste Hälfte – 26:36

Von: Ulf Horst von der Eltz

Till Wittrock (am Ball) war bester Akteur bei Daverden II, konnte das 26:36 in Eyendorf aber nicht verhindern. © Privat

Keine Chance für den TSV Daverden II: Im Duell der Handball-Landesliga musste sich die Liebrum-Sieben 26:36 (11:20) beim MTV Eyendorf II beugen.

Daverden - „Wir haben vorne einfach zu fehlerhaft gespielt, besonders in Halbzeit eins“, nannte Coach Torsten Liebrum den Hauptgrund für den doppelten Punktverlust.

Im zweiten Abschnitt agierten die Grün-Weißen dann besser, die Hypothek der verpennten ersten Hälfte war aber zu groß. „Vor allem wurde es im Spielaufbau geduldiger, die Mannschaft hat sich gesammelt und noch einmal Vollgas gegeben“, zeigte sich der Coach mit der Vorstellung nach der Pause zufrieden.

Till Wittrock überzeugt

Bis zum 3:5 (14.) hielten die Gäste noch einigermaßen mit, danach luden sie durch Fehler, vergebene Chancen und falsche Entscheidungen im Angriff die Eyendorfer regelrecht ein. Die Heimsieben nutzte ihre Gegenstöße weidlich aus. So hieß es 20:11 zur Pause.

Danach überzeugten die Daverdener mit mehr Mut nach vorne, minimierten auch die Fehler, blieben in der Abwehr konzentriert. So blieb es bis zum Schluss ausgeglichen, in Abwehr und Angriff lieferte Till Wittrock eine gute Leistung. Bei den Strafwürfen blieb er ohne Fahrkarte.

Tore TSV Daverden II: Wittrock (9/6), L. Hördt (6), J. Hördt (3), Wendt (3), L. Penczek (1), Zeidler (1), Beinker (1), Jodat (2).