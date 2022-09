5:1 – TSV Dauelsen wahrt die weiße Weste

Kein Durchkommen: Thedinghausens Pascal Brauer musste in dieser Szene vor der Bierdener Deckung abdrehen. Die Krüger-Elf verlor am Ende knapp mit 3:4. © Albrecht

Jetzt alleine mit makelloser Bilanz: Der TSV Dauelsen besiegte in der 1. Fußball-Kreisklasse den SV Holtebüttel 5:1. Seine erste Pleite kassierte überraschend der TSV Brunsbrock II mit dem 1:3 beim TSV Fischerhude-Quelkhorn II. Dem Primus auf den Fersen bleiben der SV Wahnebergen (2:1 in Langwedel) und der TSV Bierden (4:3 in Thedinghausen).

TSV Dauelsen - SV Holtebüttel 5:1 (2:0). Steen Bösche brachte den Tabellenführer schnell 1:0 in Führung (3.). Nach einer halben Stunde stellte Dominik Westphal die 2:0-Pausenführung her. Zwei Minuten nach Wiederbeginn verkürzten die Gäste durch Jannis Delventhal auf 1:2. Nach einer Stunde stellte Rouven Post den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Julian Gürlich sorgte in der 78. Minute mit dem 4:1 für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Rouven Post mit seinem zweiten Tor (82.).

TSV Thedinghausen II - TSV Bierden 3:4 (1:0). Für Thedinghausens Trainer Toni Krüger wäre eine Punkteteilung eigentlich die gerechtere Lösung gewesen. Im ersten Durchgang war seine Elf besser und führte durch den Treffer von Hamed Kone aus der 36. Minute verdient 1:0 zur Pause. Im zweiten Abschnitt waren dann die Gäste das bessere Team und kamen per Foulelfmeter durch Steffan Wuttke zum Ausgleich. Noah Büber brachte die Gäste dann in Führung (67.). Steffan Wuttke mit seinem zweiten Tor erzielte das 3:1 für Bierden. Drei Minuten vor dem Ende erzielte Henrik Maaß den Anschlusstreffer für den Gastgeber, doch in der Schlussminute stellte Hanno Stumpf den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Malte Stehmeier konnte in der Nachspielzeit nochmals für die Blau-Gelben auf 3:4 verkürzen, zu mehr reichte es nicht.

Christian Dahnelt lässt SV Wahnebergen jubeln

FSV Langwedel-Völkersen II - SV Wahnebergen 1:2 (0:0). Ein knapper Sieg gelang dem SV Wahnebergen. Nach torloser erster Halbzeit brachte Mustafa Abd Alrhmann den Gastgeber nach gut einer Stunde 1:0 in Führung. Zehn Minuten vor Schluss glich Christian Rother für die Gäste aus. In der 85. Minute erzielte Christian Dahnelt den 2:1-Siegtreffer für den SVW.

TSV Etelsen III - TSV Achim II 0:4 (0:1). Am Ende des Tages siegten die Gäste klar. Zur Pause führte man dabei durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jonathan Paap 1:0. Zwanzig Minuten vor dem Ende erhöhte Peer Laurin Staisch auf 2:0. Johann Burgart sorgte mit dem 3:0 in der 85. Minute für die Vorentscheidung. Bartos Dembrowski traf in der Nachspielzeit zum 4:0 Endstand (90.+3).

TSV Blender dreht Spieß im Derby um

MTV Riede II - TSV Blender 1:3 (1:1). Für Riedes Trainer Henning Lange gingen die Gäste als verdienter Sieger vom Platz, denn seine Truppe fand über die gesamten 90 Minuten nicht so richtig statt. Zwar ging man durch einen verwandelten Handelfmeter von Mischa Piepke früh in Führung (7.), doch zehn Minuten später glich Lars Findeklee für Blender aus. 20 Minuten vor Schluss erzielte Jonas Michel die Führung der Gäste. Lasse Feldhaus traf in der 86. Minute zum Endstand.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - II TSV Brunsbrock II 1:0 (1:0). Für Fischerhudes Trainer Bjarne Kommnick war es zwar ein knapper Sieg, aber aufgrund einer tollen kämpferischen Leistung und einer insgesamt geschlossenen Teamleistung über die gesamte Spielzeit am Ende ein durchaus verdienter Sieg. Den goldenen Treffer zum 1:0 erzielte Lovis Koch in der 42. Minute. ml