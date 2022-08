TSV Dauelsen: Julian Gürlich leitet die Torflut ein – 9:1

+ © Archiv Dreierpack für TSV Dauelsen erzielt: Julian Gürlich (vorne) führte den Kreisklassen-Primus zum 9:1 über den FSV Langwedel-Völkersen II. © Archiv

Mit einem wahren Torfestival die Spitze in der 1. Fußball-Kreisklasse behauptet: Der TSV Dauelsen fertigte den FSV Langwedel-Völkersen II gleich 9:1 ab. Ebenfalls den dritten Sieg im dritten Match holte der TSV Brunsbrock II mit dem 2:0 über den TSV Thedinghausen II.

TSV Dauelsen - FSV Langwedel-Völkersen II 9:1 (3:1). Einen deutlichen Heimsieg fuhr der TSV Dauelsen ein, dementsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Jörn Liegmann nach der überzeugenden Leistung. Bereits nach drei Minuten traf Julian Gürlich zur 1:0-Führung. Nach einer Viertelstunde glichen die Gäste durch Alexander Heidt aus. Nach einer halben Stunde gelang Sascha Hohl die erneute Führung für die Blau-Gelben. Fünf Minuten später traf Rouven Post zur 3:1-Pausenführung. Jonah Mindermann, Ibrahim Aidoo und Dominik Westphal sorgten dann innerhalb von zehn Minuten zum 6:1 für klare Verhältnisse. Julian Gürlich mit einem Doppelpack (76./77.) erhöhte auf 8:1 Den Schlusspunkt setzte in der 82. Minute Ibrahim Aidoo.

TSV Blender - Verdener Türk Sport 3:1 (0:0). Für Blenders Trainer Stefan Findeklee war das schon eine ziemlich nervenaufreibende Sache. So dominierte seine Mannschaft über die gesamte Spielzeit das Geschehen, gerade im ersten Durchgang ließ man eine Vielzahl an hochkarätigen Torchancen liegen und so ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine. Mit dem Wiederanpfiff gingen die Gäste dann durch Hakar Ido in Führung, doch Blender kam nur drei Minuten später durch Yannick Gohde zum Ausgleich. Finn Lührs (70.) und Lasse Feldhaus (87.) drehten die Partie dann zum letztlich verdienten Sieg der Hausherren.

Bierden und Brunsbrock gewinnen wieder

TSV Bierden - TSV Etelsen III 4:0 (2:0). Am Ende war es für Bierdens Trainer Mirco Kappmeyer ein verdienter Sieg seiner Truppe, der bei besserer Chancenverwertung auch um ein, zwei Tore höher hätte ausfallen können. Zur Pause führte Bierden durch die Tore von Leon Kuhn (24.) und Hanno Stumpf (44.) mit 2:0. In der Schlussminute erzielte Noah Wagner das 3:0. In der Nachspielzeit traf Hasan Sili zum 4:0-Endstand.

TSV Brunsbrock II - TSV Thedinghausen II 2:0 (1:0). „Völlig verdienter Sieg“, so die Worte von Brunsbrocks Trainer Stefan Olejnik. Einzig zu bemängeln gab es aus seiner Sicht die mangelnde Chancenverwertung, denn man hätte am Ende durchaus um zwei, drei Tore höher gewinnen müssen. Zur Pause führte der Gastgeber durch den Treffer von Hans-Henning Willenbrock aus der 38. Minute mit 1:0. Zwanzig Minuten vor Ultimo war es Niklas Kuhnt, der den 2:0-Endstand erzielte.

Jannis Delventhal schießt SV Holtebüttel ins Glück

SV Holtebüttel - TSV Fischerhude/Quelkhorn II 3:2 (1:1). Am Ende war es für Holtebüttels Trainer Uwe Henke ein eher glücklicher Sieg, denn beide Teams bewegten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und eine Punkteteilung wäre für ihn die gerechtere Lösung gewesen. Nach einer halben Stunde gingen die Gäste durch Jodokus Junk in Führung. Im Gegenzug glich Luca Peymann für Holtebüttel aus (31.). Zehn Minuten nach Wiederbeginn brachte Jascha Weber die Gäste erneut in Führung. In der 80. Minute glich Luca Preiß für den Gastgeber aus. Zwei Minuten vor dem Ende war es dann Jannis Delventhal, der per Freistoß aus 20 Metern zum 3:2-Siegtreffer für Holtebüttel traf.

TSV Achim II - MTV Riede II 1:6 (0:2). Total enttäuscht aufgrund der gezeigten Leistung seiner Elf war Achims Trainer Nusret Kaja. So fand seine Mannschaft über die gesamte Spielzeit quasi nicht statt und verlor auch in der Höhe völlig verdient. Tim Wüstefeld traf nach zehn Minuten zur Führung für Riede. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel erzielte Mischa Piepke die 2:0-Pausenführung für die Gäste. Stefan Speer (54) und erneut Mischa Piepke nach einer Stunde erhöhten auf 4:0. Ein Eigentor von Volker Brandt bescherte den Gästen den fünften Treffer. Marcel Schumacher in der 77. Minute traf zum 6:0 für Riede. Fünf Minuten vor Schluss gelang dem Gastgeber durch Johann Burgart wenigstens noch der Ehrentreffer. ml