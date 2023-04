TSV Blender: Stefan Findeklee hadert mit spätem Strafstoß – 2:2

Sah einen zweifelhaften Strafstoß in der Schlussminute: Blenders Coach Stefan Findeklee haderte nach dem 2:2 gegen Riede II. Archiv © Westermann

Zwei wichtige Punkte entglitten Aufstiegsanwärter TSV Blender in der 1. Kreisklasse: Mit einem Elfmeter-Pfiff und Roter Karte in der Schlussminute haderte dabei Coach Stefan Findeklee nach dem 2:2 gegen den MTV Riede II. Der SV Wahnebergen erfüllte mit dem 4:0 über des FSV Langwedel-Völkersen II seine Pflicht.

SV Wahnebergen - FSV Langwedel-Völkersen II 4:0 (2:0). Matchwinner für den SVW war Andre Meins. So stellte er mit einem Doppelpack (23./38.) die verdiente 2:0-Pausenführung her. 20 Minuten vor Schluss erhöhte Bryan-Daniel Schulz-Foerster auf 3:0 für den Gastgeber. Andre Meins mit seinem dritten Tor des Tages traf zum 4:0.

TSV Blender - MTV Riede II 2:2 (2:1). „Am Ende kostet uns eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters den Sieg“, so das Fazit von Blenders Trainer Stefan Findeklee. Die Gäste gingen nach gut zehn Minuten durch Mischa Piepke in Führung. Nach einer Viertelstunde glich Bjarne Böllert aus. In der 30. Minute drehte Gheorgita-Irinel Popa die Partie für Blender, wobei es bis zum Wechsel blieb. In der Schlussminute bekam Blenders Torwart Finn Wolters nach angeblichem Foulspiel die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Piepke zum 2:2.

Hans-Henning Willenbrock mit Blitz-Doppelpack

TSV Brunsbrock II - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 7:2 (5:1). Für Brunsbrocks Trainer Stefan Olejnik war der Sieg am Ende auch in der Höhe mehr als verdient Hans-Henning Willenbrock mit einem Doppelpack (8./10.) sorgte für eine schnelle 2:0-Führung. Nur eine Minute später gelang den Gästen durch Dennis Mahler der Anschlusstreffer. Leo Badenhoop-Clausen (25.), Hauke Wischmann (36.) und Mike Dobrinski (44.) stellten dann auf 5:1 für den Gastgeber und sorgten somit bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Zehn Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Hauke Wischmann auf 6:1. Philipp Rosebrock traf zehn Minuten vor Schluss zum 7:1. Dennis Mahler mit seinem zweiten Treffer (85.) betrieb noch Ergebniskosmetik.

TSV Achim II - TSV Etelsen III 2:0 (2:0). Achims Trainer Nusret Kaja war mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden und sah am Ende einen verdienten Sieg seiner Truppe, weil man über die gesamte Spielzeit das Geschehen bestimmte. Philipp Dondelinger war es, der mit einem schnellen Doppelschlag in der zweiten und dritten Minute den 2:0-Endstand her stellte. ml