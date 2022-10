TSV Blender lässt beim 5:1 noch viel liegen

Spielte stark auf beim 5:1 gegen den SV Holtebüttel: Blenders Lasse Feldhaus, der einmal traf. © Albrecht

Nichts anbrennen ließ am Wochenende der derzeitige Klassenprimus der 1. Fußball-Kreisklasse. So gewann der SV Wahnebergen sein Heimspiel gegen die Fischerhuder Reserve mit 4:2. Einen echten Kantersieg fuhr indes der TSV Bierden ein.

TSV Bierden - FSV Langwedel-Völkersen II 7:0 (4:0). Von Beginn an segelten die Hausherren auf Siegkurs. Nico Schultz eröffnete den Torreigen bereits in der achten Minute. Niklas Köpke (9./27./41.) mit einem lupenreinen Hattrick brachte den Gastgeber mit 4:0 in Führung und sorgte somit bereits nach der ersten Halbzeit für die Vorentscheidung. Nach einer Stunde erhöhte dann Steffan Wuttke auf 5:0. Noah Büber (73.) und Tim Birnbaum stellten den Endstand her.

MTV Riede II - TSV Etelsen III 1:2 (1:0). Für Riedes Trainer Henning Lange geht der Sieg für Etelsen unter dem Strich in Ordnung, „denn meine Elf kam über die gesamte Spielzeit nicht so richtig in die Partie.“ Timm Wüstefeld sorgte in der 25. Spielminute für die Führung des Gastgebers zur Pause. Mit dem Wiederanpfiff glich dann aber Nico Gofredo für Etelsen aus. Zehn Minuten vor dem Ende war es erneut Nico Gofredo, der den 2:1-Siegtreffer für die Gäste erzielte.

TSV Achim II - TSV Brunsbrock II 3:3 (1:3). Achims Trainer Nusret Kaya war am Ende mit dem Ergebnis so gar nicht zufrieden, „denn meine Mannschaft war über die gesamte Spielzeit klar überlegen, konnte jedoch eine Vielzahl an besten Torchancen nicht nutzen.“ So musste man sich am Ende lediglich mit einem Punkt zufriedengeben. Die Gäste gingen bereits nach zwei Minuten durch Patrick Lehnert in Führung. Philipp Dondelinger glich nach einer Viertelstunde für Achim aus. Timon Bothe (20.) und Mike Dobrinski (30.) sorgten für eine 3:1-Führung der Gäste zur Pause. Erst eine Viertelstunde vor Schluss gelang Denis Rogosin dann per Foulelfmeter der Anschlusstreffer. Mit dem Schlusspfiff traf Tobias Hoos zum 3:3-Endstand.

SV Wahnebergen - TSV Fischerhude-Quelkhorn II 4:2 (1:2). „Am Ende geht der Sieg sicherlich in Ordnung. Allerdings nur aufgrund einer überzeugenden Vorstellung im zweiten Abschnitt“, urteilte später Wahnebergens Co-Trainer Matthias Müller. Jascha Weber brachte die Gäste in der achten Spielminute in Führung. Jannek Harder-Wiebe glich wenig später für Wahnebergen aus. Doch Kilian Grimm (35.) schraubte den Hausherren mit dem 1:2 (35.) für den TSV zur Pause einige Fragezeichen ins Gesicht. Durch einen Doppelpack von Christoph Stötzel (57./59.) drehte der Gastgeber in Hälfte zwei verdientermaßen die Partie. Den 4:2-Endstand erzielte Lukas Bergmann per Foulelfmeter fünf Minuten vor dem Ende.

TSV Blender - SV Holtebüttel 5:1 (3:1). Einen mehr als verdienten Sieg seiner Elf sah Trainer Stefan Findeklee: „Das Ergebnis täuscht sogar noch etwas. Bei besserer Chancenverwertung hätte unser Sieg auch höher ausfallen können.“ Nach sechs Minuten führte der Gastgeber durch die Tore von Andy Gefeke und Christph Doerr schon mit 2:0. Der starke Lasse Feldhaus erhöhte danach auf 3:0. Noch vor der Pause gelang den Gästen durch Finn Oestmann der Anschluss. Als Lukas Springfeld auf 4:1 stellte, segelte Blender auf Siegkurs. Den Endstand erzielte Christoph Jagels 20 Minuten vor Schluss. ml