TSV Bierden präsentiert vier weitere neue Spieler

Von: Björn Drinkmann

Teilen

Sie kommen vom TSV Uesen: Hannes Jonas (Mitte) und Luke Wagner freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Bierdens Coach Mirko Kappmeyer (links). © Verein

Der TSV Bierden rüstet weiter auf: Fabian Wild, Leandro Bruns (beide vom TB Uphusen II), Luke Wagner und Hannes Jonas (beide vom TSV Uesen) spielen nächste Saison für den Anwärter auf den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga.

Bierden – Alle haben ligaunabhängig ihre Zusage gegeben. Zwei von ihnen kommen vom TB Uphusen II zur Mannschaft von Trainer Mirko Kappmeyer. Keeper Fabian Wild wird den Konkurrenzkampf um den Platz zwischen den Pfosten mit den beiden Bierdener Urgesteinen Dennis Kreye und Andreas Volkmann eingehen.

Neuer Keeper: Fabian Wild vom TB Uphusen II wechselt nach Bierden. © Verein

„Ich freue mich, dass er trotz seines Schichtdienstes bereit erklärt hat, die Aufgabe angehen zu wollen. Wir haben nun ein Torhütertrio“, so Kappmeyer über den Wechsel des 24-Jährigen. Mit Wild kommt auch Mittelfeldspieler Leandro Bruns vom Arenkamp. Der 22-Jährige besticht durch seine Zweikampfstärke und ist daher für die Sechser-Position prädestiniert.

Außerdem stoßen zwei junge Spieler vom TSV Uesen dazu. Die 18-jährigen Luke Wagner und Hannes Jonas waren primär in der zweiten Mannschaft aktiv, haben in der Rückserie aber auch schon Kreisliga-Luft schnuppern dürfen. Beide sind ebenfalls für das Mittelfeld vorgesehen. Luke Wagner ist der Bruder von Noah Wagner, der bereits für den TSV Bierden aktiv ist, sodass man zur kommenden Saison ein Brüderpaar in seinen Reihen hat.

Neuer Sechser: Leandro Bruns kommt aus Uphusen zum TSV Bierden. © Verein

„Mit nun bereits sieben Neuzugängen sehen wir uns mit dem Projekt TSV Bierden auf einem sehr guten Weg für die Zukunft,“ strahlt Kappmeyer über die zahlreichen Zusagen.