TSV Bassen sucht gegen Ottersberg nach dem letzten Strohhalm

Von: Frank von Staden

Wieder verletzt: Bassens Stürmer Marlon Richert. © Privat

Derby-Zeit am Sonntag in Bassen, wo die Richtung Kreisliga taumelnden Grün-Roten am Sonntag den TSV Ottersberg erwarten, der weiterhin personell aus dem letzten Loch pfeift und der die Saison scheinbar schon ad acta gelegt hat.

Bassen/Ottersberg – „Fakt ist, dass wir trotz der zuletzt ernüchternden Ergebnisse weiter nach jedem Strohhalm greifen. Der nächste ist eben dieses Derby. Vielleicht betreiben wir da ja nicht solch großen Chancenwucher“, so Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der aber wohl wieder auf den jungen Marlon Richert verzichten muss, dessen Leistenprobleme beim 1:3 gegen Ritterhude wieder zutage traten.

„Ich fahre sicher nicht nach Bassen, um wieder auf den Arsch zu bekommen. Auch wenn es personell erneut absolut mies aussieht“, sagt da Ottersbergs Noch-Coach Axel Sammrey. Wieder dabei könnten allerdings dann Drilon Demaku und auch Artur sowie Roman Janot sein.