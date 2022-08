TSV Bassen steht gegen SVV Hülsen unter Druck

Von: Frank von Staden

Während Jonah Schnakenberg dem TSV Bassen verletzungsbedingt fehlen wird, ist Hülsens Tjare Müller an Bord. © vst

Jetzt gilt es für den TSV Bassen: Noch eine Niederlage, und nach drei Spieltagen könnten die Grün-Roten schon von einem Fehlstart in der Fußball-Bezirksliga sprechen. Allerdings hängen am Sonntag im Heimspiel gegen den SVV Hülsen die Trauben noch ein wenig höher als in den Partien gegen Riede und Pennigbüttel.

Bassen/Hülsen – Uwe Bischoff, Coach des SVV und zuvor lange Jahre Übungsleiter an der Dohmstraße, weiß natürlich um die Problematik bei seinem Ex-Verein. Die Partie gegen Pennigbüttel verfolgte der Trainer live auf dem Schirm, wollte das Gesehene sowie das klare 0:4 allerdings nicht überbewerten: „Da lief wieder eine andere Mannschaft auf. Ich denke, erst, wenn die gesamte Stammformation des TSV Bassen zusammen ist, kann man auch seine Leistung beurteilen!“ Bischoff hofft, dass seine Elf an die Leistung der letzten halben Stunde aus dem Ritterhude-Spiel anknüpfen kann, „die war wirklich in Ordnung.“ Auch personell wird es beim SVV immer besser. So wird nur Sebastian Koltonowski (Urlaub) fehlen.

Zahlenmäßig sieht es auch bei den Bassenern etwas besser aus, doch auf manchen Positionen müssen Coach Dennis Wiedekamp und sein Co Kai Wessel erneut improvisieren. Vor allem im Angriff drückt der Schuh. Wessel: „Thomas Baumann kann erst am Freitag nach seinem Urlaub das Training aufnehmen. Aber er wird wohl gleich spielen müssen!“