TSV Bassen: Sieben auf einen Streich

Bassens Daniel Wiechert kann sich hier nicht gegen Oytens Nassim Ghariz (4) und Karim Hamdan (15) behaupten.

Nur zwei Teams wahren in der Fußball-Kreisliga noch ihre weiße Weste. So dominierte der SV Hönisch auch beim TSV Lohberg, setzte sich zudem der TSV Bassen im Gemeindederby gegen den TV Oyten II deutlich durch.

TSV Lohberg - SV Hönisch 0:3 (0:1). Der SV Hönisch bleibt die Mannschaft der Stunde, da sie sich letztlich verdient durchsetzen konnten. Dabei hatten es die Gäste in der ersten Halbzeit noch schwer durch die dicht gestaffelte Abwehr vom TSV zu kommen. Sie trafen lediglich nach einem Konter durch Hamdin Özer (13.). Zur Pause musste Lohberg dann mit Christoph Gerdes den ersten Innenverteidiger rausnehmen. Kurze Zeit später mit Marlin Stenzel den zweiten. Dadurch hatte der SVH mehr Zugriff aufs Spiel. Trotzdem hätten die Gastgeber durch Felix Hellwinkel ausgleichen können, der lediglich den Pfosten traf. Durch einen laut Co-Trainer Mark Köhnemann sehr fragwürdigen Foulelfmeter traf Joan Bro zum 0:2 (69.), und nachdem die Gastgeber alles nach vorne warfen, war Amer Özer dann auch noch zum 0:3 zur Stelle (85.). „Die Niederlage geht unter dem Strich schon in Ordnung, da Hönisch die spielerisch bessere Mannschaft war und uns ein wenig die Griffigkeit gefehlt hat“, so Köhnemann.

TB Uphusen II - SV Wahnebergen 6:1 (2:0). „Es ist manchmal einfach unglaublich, was er da macht“, lautete das Lob von TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici an seinen aktuell besten Mann, David van der Leij, der beim 4:1 die halbe Wahneberger Mannschaft austanzte, Keeper Christopher Senff verlud und cool einschob. „Daher mal sehen, ob ich ihm trainingsfrei gebe, verdient hätte er es“, so Kaldirici schmunzelnd über den bereits 41-Jährigen. Auch das 1:0 hatte der in der Vorwoche gegen Hönisch schmerzlich vermisste van der Leij eingeleitet, als er Kaldirici bediente, der durchsteckte auf 1. Herren-Leihgabe Philipp Rockahr, der vor dem Tor die Nerven behielt (37.). Rocat Undav sorgte mit seinem Doppelpack (41./65.) eigentlich für klare Verhältnisse, doch Jannik Althausen machte es mit dem Anschlusstreffer (71.) noch mal kurz spannend. Die beiden Joker Tarik Rebah (80.) und Kamil Robak (87.) stellten dann zum 6:1-Endstand.

TSV Bassen - TV Oyten II 7:0 (3:0). Als noch zu niedrig bezeichnete Co-Trainer Kai Wessel den Kantersieg. Den sehenswertesten Treffer des Tages zum 6:0 leitete Marlo Suhr mit einem starkem Solo durchs Zentrum ein. Mark Moffat ließ clever den Querpass für den besser postierten Jonas Lübeck durch und der schweißte das Leder oben rechts in den Winkel (86.). Bereits lange zuvor hatten Aleksandar Nesic (9.), Moffat (13.), Marcel Meyer (38.) und Yannick Hansen (52.) gegen tief stehende Gäste früh alles klargemacht. Für den Schlusspunkt sorgte Lukas Zerrenner (89.). „Eine starke Leistung von der ersten Elf und allen Einwechselspielern“, lobte Wessel sein Team, das auch dadurch entsprechend auf dem Bassener Erntefest feiern konnte.

1. FC RW Achim - MTV Riede 3:2 (2:0). Nach Problemen zum Saisonbeginn hat sich der 1. FC RW Achim mit dem zweiten Sieg in Folge etwas Luft verschafft. Im Anschluss an eine Ecke beförderte Daniel Freund das Leder über die Linie (34.). Nach der Pause bewies Trainer Necati Uluisik ein goldenes Händchen. Nur fünf Minuten nach seiner Einwechselung traf Abdijibar-Ali Arraleh nach feinem Pass von Anil Morkan (58.). Doch Riede kam trotzdem noch einmal zurück. Marcel Grashoff (62.) und Maik Stöver (71.) besorgten den Rieder Ausgleich, ehe Toray Kara per Dropkick nach einer Ecke für den vielumjubelten Achimer Siegtreffer sorgen konnte (80.). In der Nachspielzeit handelte sich Achims Neuzugang Berkat Karaca wegen Meckerns noch die Ampelkarte ein. „Wir haben endlich auch mal kämperisch dagegengehalten und daher verdient gewonnen“, freute sich Uluisik.

TSV Thedinghausen - TSV Uesen 5:0 (2:0). Ein Sonderlob verteilte Thedinghausens Coach Axel Sammrey an Luca Bormann. „Er hat nicht nur drei Tore vorbereitet, sondern auch klasse für die Mannschaft gearbeitet. Leider hat er sich nicht zu 100 Prozent belohnt und hatte Pech bei seinem Lattenschuss“, beschrieb Sammrey. Dabei hatte er Glück, dass die Ueser nach einem Konter nicht in Führung gingen, doch Keeper Simon Thürnagel verhinderte den frühen Rückstand. Dafür war vorne Daniel Terentjew nach Zuspiel von Michael Maul erfolgreich (18.). Die weiteren Treffer erzielten erneut Terentjew (46.), Jan-Niklas Schalati (57.) und Artur Kämena (62.) jeweils nach Pässen von Bormann. Für den Schlusspunkt sorgte Uesens Alexander Marx unglücklich ins eigene Tor (90.) nach scharfer Flanke von Jannis Lange. „Es freut mich, dass es sich bei uns nach der schwierigen Vorbereitung immer besser findet“, so Sammrey.

FSV Langwedel-V. - TSV Brunsbrock 0:6 (0:4). „Wir haben uns viel zu viele einfache Fehler geleistet, auf die Brunsbrock gewartet hat“, erklärte Langwedels Trainer Sascha Lindhorst nach dem desolaten 0:6. Es waren zumeist lange Bälle, mit denen Brunsbrock operierte. Viele Langwedler Spieler offenbarten dabei große Probleme bei der Ballannahme, die immer wieder eiskalt ausgenutzt wurden. André Oestmann nach toller Kombination durchs Mittelfeld, Juri Hestermann nach Querpass von Tom Voßhardt, Dennis Böhlke nach Freistoß von André Oestmann und Tom Voßhardt nach Pass von Noah Kruse sorgten noch in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach der Pause wurde es für die Gastgeber dann etwas besser und die Roten Teufel schlugen „nur“ noch zwei Mal nach Ecken von Noah Kruse zu. „Wobei wir diese auch desolat verteidigt haben“, ärgerte sich Lindhorst vor allem über das 5:0, als Juri Hestermann noch nicht einmal hochspringen musste. Beim 6:0 war Tom Voßhardt ungedeckt.