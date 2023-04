TSV Bassen: Schwere Aufgaben warten

Von: Frank von Staden

Teilen

Soll vermehrte Einsatzzeit bekommen: Janis Enßle. © Privat

Vor drei fast unlösbaren Aufgaben steht der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist TSV Bassen in den kommenden Wochen. Der ersten müssen sich die Grün-Roten am kommenden Sonntag beim hohen Titelfavoriten FC Worpswede stellen.

Bassen – „Klar ist das ein echtes Brett. Doch wenn es personell nicht wieder so mies aussieht, wie zuletzt in Hülsen, dann können wir die Worpsweder zumindest ärgern. Und an einem guten Tag kann auch mehr drin sein. Doch die Spiele, in denen wir unbedingt punkten müssen, kommen natürlich erst noch“, weiß Bassens Co-Trainer Kai Wessel nur zu genau, dass die Trauben in den nächsten Partien enorm hoch hängen. So geht es nach dem Worpswede-Spiel zunächst gegen den SV Anderlingen und dann gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck.

Jonas Lübeck (verletzt) und Marlon Richter (Urlaub) werden weiter fehlen, Thomas Baumann indes kehrt in den Kader zurück. „Zudem werden wir jetzt stark auf Janis Enßle bauen, der sich vermehrte Einsätze absolut verdient hat“, so Wessel.