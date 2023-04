TSV Bassen rutscht in der Tabelle nach 0:2 immer weiter ab

Von: Frank von Staden

Sah ein Chancenplus seines Teams: Kai Wessel. © vst

Der TSV Bassen rutscht in der Bezirksliga-Tabelle immer weiter ab und droht nach einem 0:2 (0:1) am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den Aufsteiger SV Anderlingen im Abstiegssumpf zu versinken.

Bassen – „Wir waren die klar bessere Mannschaft. Doch das alte Leid war einmal mehr unsere Chancenverwertung“, haderte da später Bassens Co-Trainer Kai Wessel. Und mit einer Schiedsrichterentscheidung aus der 65. Minute. Nach einem Zweikampf ging da Bassens Alexandar Nesic mit seinem Gegner zu Boden, „dann tritt der Anderlinger Alex mit voller Wucht in die Rippen. 200 Zuschauer und zwei Assistenten haben das gesehen – doch der Unparteiische sah darin keine Tätlichkeit und zeigte nur Gelb. Und das in einer Phase, wo wir klar am Drücker waren!“ Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber aber bereits mit 0:2 zurück. Wessel: „Anderlingen hat mit vielen langen Bällen operiert, einer ist bereits nach vier Minuten durchgerutscht und führte zum unnötigen 0:1. Vor dem 0:2, das dann nach rund 55 Minuten gut herausgespielt war, müssen wir aber durch Mark Moffat und auch durch Lukas Zerrenner den Ausgleich machen. Und auch Alex Nesic sowie Constantin Borchers schafften es nicht, den Ball aussichtsreich über die Linie zu drücken. Wahnsinn!“

Damit rangieren die Grün-Roten jetzt auf dem Vorletzten Tabellenplatz, wird die Luft im Keller immer dünner. Kai Wessel: „Wir waren heute die klar bessere Mannschaft, haben uns aber einmal mehr nicht belohnen können. Diesen Gegner hätten wir nicht nur schlagen können, wir hätten ihn schlagen müssen!“