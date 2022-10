TSV Bassen: Fabian Purpus wird Keeper Moeller ersetzen

Von: Frank von Staden

Im Tor: Fabian Purpus. © vst

Weiter punkten will Fußball-Bezirksligist TSV Bassen am Sonntag im Heimspiel gegen den zweiten Aufsteiger SV Lilienthal-Falkenberg, nachdem es gegen den ersten aus Anderlingen am vergangenen Wochenende nur zu einem Zähler beim 1:1 gereicht hat.

Bassen – Das war vor allem der Roten Karte nach Notbremse gegen Claas Moeller geschuldet, der nun wieder von Fabian Purpus ersetzt wird. Nicht dabei dürfte auch Abwehrspieler Roni Saido (Knöchel) sein.

Hoffen auf Budelmann und Lübeck

„Wer ihn ersetzen wird, wird sich zeigen. Da sind wir flexibel. So hoffen wir natürlich, dass dann zumindest Heiko Budelmann sowie Jonas Lübeck trotz muskulärer Probleme spielen können“, sagt da Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der vor der Begegnung Optimismus ausstrahlt: „Wir können das Ding erfolgreich gestalten, keine Frage. Allerdings nur, wenn wir uns nicht selbst wieder in Bedrängnis bringen!“