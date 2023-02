TSV Bassen ohne Fabian Thiel ins wichtige Match

Von: Ulf Horst von der Eltz

Fehlt dem TSV Bassen: Fabian Thiel (am Ball). © von Staden

Für den TSV Bassen steht im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga ein wichtiges Heimspiel an: Die Wiedekamp-Elf trifft am Sonntag (15 Uhr, Dohmstraße) auf den SV Pennigbüttel.

Bassen - „Beide brauchen die Punkte, um da unten rauszukommen“, verdeutlicht Co-Trainer Kai Wessel die Bedeutung. Die sei nach dem 2:2 in Fischerhude, „wo wir uns mehr ausgerechnet hatte“, noch einmal gestiegen.

Dabei erwarten die Grün-Roten bei dem Wetter ein Kampfspiel – ohnehin die bevorzugte Gangart des SVP. Die Bassener sind froh, dass sie endlich wieder auf Naturrasen trainieren und haben auch Bock aufs Match. Der Heimelf fehlen jedoch Jonah Schnakenberg (Schambeinentzündung) und Fabian Thiel (Urlaub).