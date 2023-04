TSV Bassen: Nun kommen die Wochen der Wahrheit

Von: Frank von Staden

In den nächsten vier Wochen dürfte sich entscheiden, wohin für den abstiegsbedrohten TSV Bassen die Reise in der Bezirksliga gehen wird, warten doch in vier Partien drei direkte Duelle gegen Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.

Bassen – Den Anfang macht am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Anderlingen, „wohl gleich eine der schwersten Aufgaben“, glaubt da Bassens Co-Trainer Kai Wessel. Ein Dreier ist für die Grün-Roten aber schon fast ein Muss. Wessel und Spielertrainer Dennis Wiedekamp können aus einem vollen Kader schöpfen, da auch Luca Andresen seine Gelbsperre abgesessen hat. Fehlen wird aber weiter der urlaubende Angreifer Marlon Richert.