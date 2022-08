TSV Bassen: Muss Wiedekamp wieder ran?

Von: Frank von Staden

Jonah Schnakenberg © Staden, Frank von

Die Saison hat gerade erst den Startschuss gehört, da sendet Fußball-Bezirksligist TSV Bassen schon wieder ein personelles SOS. Für die Partie am Mittwochabend (20 Uhr) beim SV Pennigbüttel steht Coach Dennis Wiedekamp nur ein absolutes Rumpfteam zur Verfügung, sodass der Übungsleiter wohl wieder selbst die Stiefel schnüren muss.

Bassen – Am Montag absolvierte „Wiede“ deshalb schon einmal einen Testlauf in einem Freundschaftsspiel der Reserve, „und er signalisierte, dass es wohl gehen wird. Denn gerade in der Innenverteidigung drückt bei uns der Schuh“, klärt da Bassens Co-Trainer Kai Wessel auf. Gleich acht Akteure befinden sich derzeit in Urlaub, Jonah Schnakenberg verletzte sich im Auftaktspiel in Riede so stark an der Schulter, dass er die nächsten Wochen ausfallen wird. Lukas Zerrenner fällt zudem mit einem Zehbruch aus, Janis Enßle sowie André Daszenies bremst Corona noch aus.

So stehen die Chancen auf den ersten Saisondreier nicht unbedingt zum Besten. Kai Wessel: „Wenn wir einen guten Tag in Pennigbüttel erwischen, geht da was. Wenn nicht . . .“