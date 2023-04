0:1 – Luca Andresens Patzer fatal für den TSV Bassen

Lieferte dem Favoriten aus Osterholz mit seinem Team zwar ein Duell auf Augenhöhe, doch am Ende setzte es für Marcel Meyer (rechts) und den TSV Bassen eine 0:1-Niederlage. © häg

Der TSV Bassen steckt nach einer 0:1-Niederlage im Nachholspiel gegen Osterholz weiter tief im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga fest.

Bassen – Die Leistung hat gestimmt. Das Ergebnis nicht. Im Nachholspiel musste sich Fußball-Bezirksligist TSV Bassen am Mittwochabend dem VSK Osterholz-Scharmbeck knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Damit wird die Luft im Kampf um den Klassenerhalt immer dünner. Bereits am Sonntag geht es zum direkten Konkurrenten SV Lilienthal-Falkenberg. „Da ist für uns ein Sieg Pflicht“, weiß Trainer Dennis Wiedekamp um die enorme Bedeutung der Partie.

„Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Sie hat alles rausgehauen. Am Ende entscheidet ein Fehler dann das Spiel“, ärgerte sich Wiedekamp über die entscheidende Szene aus der 70. Minute. Hatte Luca Andresen bis zu diesem Zeitpunkt ein gutes Spiel gemacht, leistete sich Bassens Innenverteidiger einen Ballverlust ausgerechnet vor dem eigenen Strafraum. Die Gäste schalteten blitzschnell. Zwar verpasste der erste Osterholzer den folgenden Querpass, doch Felix Leonard Westphal kam im zweiten Anlauf an den Ball und ließ Bassens Torhüter Claas Moeller keine Chance – 0:1. „Luca ist in dieser Szene leider der Ball versprungen. In unserer Situation wird das natürlich sofort bestraft“, machte Wiedekamp seinem Innenverteidiger jedoch keinen Vorwurf.

Sonntag Kellerduell in Lilienthal

Wirkten die Bassener nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zu Beginn des zweiten Durchgangs etwas platt, schien das Gegentor genau der richtige Weckruf gewesen zu sein. „Danach haben wir noch einmal die zweite Luft bekommen. Allerdings konnten wir uns dafür nicht belohnen. Aktuell hapert es bei uns einfach am Abschluss“, konstatierte Wiedekamp. Pech hatte Lukas Zerrenner nur zwei Minuten später. Seinen Freistoß aus gut 25 Metern lenkte VSK-Keeper Michel Stelljes mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte. Sieben Minuten vor dem Ende hatten die Gäste erneut Glück, als Bassens Kapitän Mark Moffat in einen zu kurz geratenen Rückpass grätschte und sein Pressschlag mit Torhüter Stelljes knapp neben dem leeren Tor landete. Quasi im nächsten Angriff die größte Chance für die Gastgeber. Dabei hätte der längst aufgerückte Andresen seinen Lapsus beim Gegentor reparieren können. Allerdings konnte er das Leder aus kürzester Distanz nicht im Gästetor unterbringen. „Wir sind vorne einfach zu ungefährlich. Das muss sich dringend ändern. Am besten schon Sonntag in Lilienthal. Aber wenn wir erneut so eine Leistung auf den Platz bringen, sollten wir von dort etwas mitbringen können. Davon bin ich überzeugt“, hat Wiedekamp die Hoffnung nicht aufgegeben.