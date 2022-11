TSV Bassen lässt in Ippensen einfach zu viel liegen – 0:1

Von: Frank von Staden

Teilen

Ließ ebenfalls eine gute Möglichkeit zum Ausgleich in Ippensen liegen: der junge Lukas Zerrenner. Archi © Hägermann

Der TSV Bassen konnte seinen überraschend klaren 6:0-Erfolg vom Vorwochenende gegen den VfL Visselhövede nicht vergolden und musste sich am Sonntag beim SV Ippensen knapp mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Bassen – Dennoch wollte Co-Trainer Kai Wessel die Leistung seines Teams beileibe nicht schlecht reden, konstatierte später: „Hinten haben wir es bis auf drei, vier Situationen gut gemacht, vorne aber waren wir letztlich nicht kaltschnäuzig genug. Wir hatten mehrmals die Möglichkeit zum Ausgleich, waren dem Gegner ebenbürtig, vergessen aber am Ende einfach das Toreschießen!“ Wie es geht, zeigte letztlich Dennis Klindworth. Der Ippenser schnappte sich in der 31. Minute das Leder, umkurvte noch Keeper Claas Moeller und durfte so das Tor des Tages bejubeln. In der 30. Minute traf dann Ippensens Behrens ebenso den Pfosten wie nach der Pause Dennis Klindworth (51.). „Viel mehr Chancen haben wir aber auch nicht zugelassen“, so Wessel, der noch vor dem Pausenpfiff die Riesenchance zum Ausgleich notieren muss (42.), als Thomas Baumann aus der Nahdistanz am Schlussmann der Hausherren scheitert, der Nachschuss von Marlon Richert ins Leere geht.

Nach dem Wechsel konnten sich die Grün-Roten ein geringes Übergewicht erspielen, allerdings kein Kapital daraus schlagen. Erst scheiterte Lukas Zerrenner im 16er an Keeper Florian Krause (61.), dann hatte sich Luca Andresen in der Nachspielzeit durchgetankt, stand frei vor Krause, doch scheiterte er mit einem Schlenzer am besten Ippenser.