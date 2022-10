TSV Bassen könnte im Bonusspiel auf Jonas Lübeck zurückgreifen

Von: Frank von Staden

Jonas Lübeck steht nach einem längeren Reisetrip wieder zur Verfügung. © vst

Der TSV Bassen benötigt im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga in den kommenden Wochen unbedingt etwas Zählbares, um den Anschluss ans gesicherte Tabellenmittelfeld zu halten. Doch am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Worpswede ist damit zumindest von der Papierform her nicht zu rechnen.

Bassen – Immerhin stellt sich der unangefochtene Tabellenführer an der Dohmstraße vor. Neun Spieltage lang wahrte das Team vom Ex-Bassener Gerd Buttgereit den Nimbus der Unschlagbarkeit, ehe sich dann am ersten Oktober-Wochenende der TV Sottrum als Stolperstein erwies und ein 3:0 einfahren konnte. „Auch wir können ein unangenehmer Gegner sein. Aber nur, wenn wir auch gewillt sind, uns den Arsch aufzureißen! Das haben wir zuletzt vermissen lassen und vor allem in Verden dann den Kampf zu keinem Zeitpunkt angenommen. Natürlich ist Worpswede für uns derzeit kein Maßstab. Deshalb werten wir dieses Ding am Sonntag auch als Bonusspiel“, sagt da Bassens Co-Trainer Kai Wessel. Fehlen wird weiter Marvin Hüsing (verletzt), allerdings steht seit dieser Woche wieder der von einem längeren Reisetrip zurückgekehrte Jonas Lübeck in Training. Ob er schon fit ist – abwarten. vst