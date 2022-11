TSV Bassen kann im Derby gegen den TV Oyten wieder auf Nesic bauen

+ © von Staden Steht für’s Gemeindederby am Sonntag wieder zur Verfügung: Bassens Alexandar Nesic. © von Staden

Letztes Hinspiel der Bezirksliga-Saison für den TSV Bassen und auch den TV Oyten. Dass die Hinrunde dann mit einem knackigen Gemeindederby am Sonntag ihm Dohmstadion endet, hat dann natürlich seinen ganz besonderen Reiz.

Oyten/Bassen – Die Vorzeichen allerdings sind für beide Teams ganz andere: Während die Grün-Roten jeden Zähler dringend brauchen, um dem Abstiegssumpf zu entkommen, „wollen wir versuchen, die 30-Punkte-Marke zu erreichen. Das wäre ein Riesenerfolg für uns, wenn man bedenkt, mit was für einer dünnen Personaldecke wir immer wieder die Spiele bestreiten mussten. Das wird auch dieses Mal wieder so sein. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir erneut einige Anleihen bei der Zweiten machen müssen“, sagt da Oytens Coach Jan Fitschen. In seinem Team kämpfen momentan Seeger, Winkelmann, Czotscher, Ahisi als auch Kone mit dem Erkältungsvirus. Fitschen: „Wir kommen dennoch mit breiter Brust!“

Die haben auch die Bassener. Co-Trainer Kai Wessel: „Alle brennen bei uns auf dieses Spiel. Von der Einstellung und auch vom Spielerischen her sind wir auf einen aufsteigenden Ast. Deshalb denke ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird.“

Für Jonah Schnakenberg (Oberschenkel) ist das Jahr zwar bereits sportlich beendet, dafür steht der zuletzt starke Alexandar Nesic nach seiner Rotsperre wieder zur Verfügung.