TSV Bassen hofft gegen VSK auf Trotzreaktion

Von: Frank von Staden, Ulf Horst von der Eltz

Die Luft wird langsam enorm dünn, doch Bassens Kai Wessel (l.) und Dennis Wiedekamp haben den Glauben an einen Ligaverbleib noch längst nicht aufgegeben. © von Staden

Zwei Nachholspiele mit grundverschiedenen Voraussetzungen stehen am Mittwochabend in der Fußball-Bezirksliga an. Der TSV Bassen versucht mit allen Mitteln, dem Abstiegssog irgendwie noch zu entfliehen, und hofft gegen Favorit VSK Osterholz auf eine Trotzreaktion. Für den SVV Hülsen, der in Lilienthal antritt, geht im Grunde nur um die Verlängerung der eindrucksvollen Serie ungeschlagener Spiele seit Rückrundenbeginn.

TSV Bassen - VSK Osterholz-Scharmbeck (18.45 Uhr). „Die nächsten drei, vier Wochen werden mit Spielen gegen Anderlingen, Osterholz, Ritterhude und Lilienthal entscheiden, wohin unsere Reise geht. Holen wir da nicht genügend Punkte, haben wir diese Liga auch nicht verdient“, lautete der Originalton von Bassens Coach Dennis Wiedekamp nach dem deutlichen 0:5 kürzlich in Worpswede. Nun, der erste Dreier wurde gegen Anderlingen (0:2) klar verpasst, dass es jetzt im Nachholspiel gegen den favorisierten VSK anders laufen wird, ist nur schwer vorstellbar.

Klar stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Aber aufgeben ist für uns definitiv keine Option!

„Klar stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Aber aufgeben ist für uns definitiv keine Option! Wir werden weiterkämpfen und alles raushauen, um uns später zumindest keine Selbstvorwürfe machen zu müssen“, hat da Bassens Co-Trainer Kai Wessel die Hoffnung auf dem Klassenverbleib noch längst nicht aufgegeben. Personell wird sich bei den Gastgebern zum Sonntag wenig ändern. Nur hinter Niehaus steht noch ein kleines Fragezeichen (erkältet).

SV Lilienthal-Falkenberg - SVV Hülsen (19.30 Uhr). Mit einem Sieg könnte Hülsens Trainer Uwe Bischoff einerseits die eigene Serie fortsetzen. Andererseits würde sich natürlich sein Ex-Verein TSV Bassen über Schützenhilfe freuen – die Grün-Roten reisen am Sonntag zum Abstiegsduell nach Lilienthal. „Klar wollen wir unsere Form der vergangenen Spiele stabilisieren und weiter unbesiegt bleiben“, so der Schaphuser.

Tjare Müller zurück im Hülsener Team

Mit Blick auf das 1:0 über Riede fordert Bischoff, „dass wir unsere Chancenwertung verbessern, da haben wir doch einiges liegen lassen. Aber ich bin positiv gestimmt, dass es uns gelingen wird.“ Bei den Hülsenern gibt es nur kleine Veränderungen im Kader: Während Justin Quiring seine fünfte Gelbe Karte absitzt, kehrt Tjare Müller zurück.