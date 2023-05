TSV Bassen steht vor dem Abstieg – 0:1 gegen TSV Ottersberg

Von: Ulf Horst von der Eltz

Auf dem Weg nach vorne gebremst: Bassens Thomas Baumann (rechts) im Duell mit Ottersbergs Artur Janot. Durch ihre Harmlosigkeit verlor die Wiedekamp-Elf das Bezirksliga-Derby 0:1 und steht vorm Abstieg in die Kreisliga. © Hägermann

Es gibt kaum noch Hoffnung für den TSV Bassen! Die Wiedekamp-Elf steht nach der 0:1 (0:1)-Heimpleite im Sonntags-Derby gegen den TSV Ottersberg vor dem Abstieg aus der Bezirksliga.

Bassen – Da aber noch rechnerisch der Klassenerhalt möglich ist, übt sich Co-Trainer Kai Wessel in Durchhalteparolen: „Es ist unsere Pflicht, diese kleine Hoffnung aufrechtzuerhalten. Das ist sich hier jeder selbst schuldig.“ In der Fan-Gemeinde glaubt indes kaum ein Grün-Roter, dass der bittere Gang in die Kreisliga noch verhindert werden kann.

Selbst Axel Sammrey schien Mitleid mit den Bassenern zu haben – wenn er auch schon ein wenig auf das nächste Duell blickte: „Dann sehen wir uns wohl beim Derby in Thedinghausen wieder.“ Der Ottersberg-Coach übernimmt bekanntlich in der neuen Saison an der Eyter. Das Übel an der Dohmstraße, das wohl den Weg in die Kreisliga zeichnet, nannten dabei beide direkt beim Namen.

„Wir haben wie in den letzten zehn Wochen vorm Tor versagt. Erst spielen wir gut mit, machen dann aber die Dinger nicht rein – egal, wer da vorne steht. Es gibt halt keinen, der mal eine 50-prozentige Chance nutzt,“ verzweifelte Wessel. Dem pflichtete Sammrey bei – bezog sich in erster Linie auf die Top-Doppelchance in der 54. Minute: „Ich weiß gar nicht, wie man da das Tor nicht treffen kann.“ Aleksandar Nesic hatte Thomas Baumann rechts geschickt, den flach vor den Kasten gebrachten Ball verfehlte der aufgerückte Luca Andresen um Haaresbreite. Und im Nachgang kam Mark Moffat auf Nesic-Flanke frei vor Leon Seeger zum Schuss – Ottersbergs Keeper rettete stark.

In dieser Phase waren die Grün-Roten dem Ausgleich nahe, als dem Gast das bisschen Souveränität aus der ersten Halbzeit abhandengekommen war. „Wir fanden nach dem Wechsel nicht mehr so gut rein, haben die Kontrolle verloren. Vielleicht waren wir uns zu sicher“, meinte Sammrey. Der vor dem Abstieg stehende Gastgeber lockerte nun etwas die Handbremse, presste anständig, blieb dann aber viel zu ungenau im Spiel nach vorne und machte den Wümme-Kickern das Verteidigen einigermaßen leicht.

Leon Seeger hält Ottersberger Sieg fest

Und verloren die Ottersberger mal den Überblick wie Martin Janot nach Moffat-Flanke, bügelte Seeger gegen den frei stehenden Baumann bärenstark aus (75.). Die Nummer eins vereitelte auch in der Nachspielzeit gegen den blanken Andresen in allerhöchster Not (90.+2). Hoffen durfte Grün-Rot bis zum Schluss, weil Daniel Throl zweimal nach Kontern die Entscheidung verpasste. Zunächst traf Ottersbergs Linksaußen den Pfosten (73.), dann geriet sein Schuss gegen den parierenden Claas Moeller seltsam schwach (90.+2). „Klar müssen wir das 2:0 machen, dann ist Ruhe“, kritisierte Sammrey.

Samet Ögütucen erzielt Tor des Tages

In Halbzeit eins hatten seine Wümme-Kicker weit mehr Ballbesitz, da sich Bassen auf die Defensive konzentrierte. Drilon Demaku schoss Wiedekamp an (22.), wenig später machte es der diesmal der Personalnot geschuldet als Sturmspitze aufgebotene Samet Ögütucen besser: Artur Janots Flanke über die Abwehr verwertete er direkt zum 0:1. Auf der anderen Seite hatten Baumann (32.) und Andresen (40.) knapp vergeben. Diese Harmlosigkeit wird Bassen dann wohl zum Verhängnis.