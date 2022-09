Bezirksliga: TSV Bassen feiert einen 10:0-Kantersieg

Erzielte das 7:0 gegen Hambergen: Bassens Ann-Kristin Willms. © vst

Gleich vier Tore erzielte Bassens Nina Kobelt beim 10:0-Erfolg gegen Schlusslicht Hambergen.

Bassen – Die Fußballerinnen des TSV Bassen schwimmen in der Bezirksliga weiter auf der Erfolgswelle. Auf eigenem Platz feierte das Team von Bastian Okrongli einen 10:0 (4:0)-Kantersieg über den FC Hambergen und ist damit auch nach dem dritten Spieltag noch ohne Punktverlust und Gegentor.

Auch wenn die Gastgeberinnen durch ein Eigentor (9.) früh in Führung gegangen sind, benötigten sie laut Uwe Norden doch eine längere Anlaufphase, ehe sie komplett drin waren in der Partie. Nur gut, dass der FC aus unnötigen Ballverlusten der Okrongli-Elf kein Kapital schlagen konnte. Nach Vorarbeit von Katja Wiesenmüller erhöhte Nina Kobelt in der 24. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause war Joelle-Laureen Trimpert mit einem Doppelschlag (41./44.) zum 4:0 erfolgreich. „In der zweiten Hälfte haben wir dann deutlich besser Fußball gespielt und hatten das Geschehen komplett im Griff“, attestierte Norden den Bassenerinnen eine klare Steigerung. In der 50. Minute verwandelte Nina Kobelt eine Ecke direkt zum 5:0 und legte nur drei Minuten später zum 6:0 nach. Aber damit war der Torhunger der Gastgeberinnen noch nicht gestillt. Aline Stenzel mit einem Doppelpack (78./83.) und Kobelt mit ihrem vierten Treffer (85.) erhöhten zum 10:0-Endstand. „Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können. Dennoch bleibt festzuhalten, dass wir im spielerischen Bereich sicher noch Luft nach oben haben. Natürlich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Aber gegen stärkere Gegner werden wir uns auf jeden Fall steigern müssen, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen“, bilanzierte Norden.

TSV Bassen: Alexia Weigandt - Lisa Norrenbrock, Carolin Werth, Joelle-Laureen Trimpert, Sophie Gäbelein, Ann-Kristin Willms, Anke Hilbers, Aline Stenzel, Nadine Allert, Nina Kobelt, Anna-Lena Lübkemann, Hannah Maruschke, Katja Wiesenmüller, Rebekka Krantz. kc