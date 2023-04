TSV Bassen erneut auf verlorenem Posten – 0:5

Von: Frank von Staden

Die Luft im Bezirksliga-Abstiegskampf wird für den TSV Bassen immer dünner. So standen die Mannen von der Dohmstraße auch beim Titelfavoriten FC Worpswede wie im Vorfeld erwartet auf völlig verlorenem Posten, konnten den Hausherren zwar im ersten Abschnitt noch etwas Paroli bieten, am Ende aber setzte es dann eine deutliche 0:5 (0:1)-Niederlage.

Bassen – „Dass wir hier Bonuspunkte holen würden, war nicht zu erwarten. Die Worpsweder waren individuell einfach besser. Es hat einfach nicht gereicht“, meinte da später Bassens Co-Trainer Kai Wessel. Und Spielertrainer Dennis Wiedekamp fügte an: „Die nächsten drei, vier Wochen werden mit Spielen gegen Anderlingen, Ritterhude und Lilienthal entscheiden, wohin unsere Reise geht. Holen wir da nicht genügend Punkte, haben wir diese Liga auch nicht verdient!“

In den ersten 50 Minuten lief es noch einigermaßen für die Grün-Roten, lagen sie nur durch ein Tor von Leandro Vieira (30.), der nach einem langen Ball per Hinterkopf traf, mit 0:1 zurück. „In der Folge haben wir gezeigt, was bei uns momentan drin ist – und Worpswede auch“, sah Wessel dann das 0:2 durch Jannik Tölle (59.), das 0:3 erneut durch Vieira (62.) und auch noch das 0:4 (66.) durch FC-Goalgetter Derrick Ampofo. Die Bassener indes waren nun „platt“, konnten nach vorn kaum noch Akzente setzen. Wessel: „Maximal ein paar Halbchancen gab es noch für uns.“ Letztlich machte Yassim Bekjar (84.) den Deckel drauf – 5:0. vst