TSV Achim: Theo Specker fällt mit Korpelschaden lange aus

+ © Hägermann Hat personelle Sorgen: Mirko Kappmeyer, Trainer des TSV Bierden, fordert im Aufsteigerduell beim SV Wahnebergen aber trotzdem spielerische Lösungen. © Hägermann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Drinkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Englische Woche in der Fußball-Kreisliga: Nachdem es bereits am Mittwochabend sieben Begegnungen gab, kommt es nun am Sonntag am vierten Spieltag zu sechs Partien. Im Blickpunkt stehen das Spitzenspiel in Hönisch, das Gemeindederby in Lohberg, das Aufsteigerduell in Wahnebergen und eine Hiobsbotschaft für den TSV Achim.

SV Hönisch - TB Uphusen II. Natürlich ist die Tabelle noch nicht aussagekräftig. Trotzdem hätte wohl niemand damit gerechnet, dass es hier zum Duell Erster gegen Zweiter kommt. Der SVH ist bisher die einzige Mannschaft, die alle Pflichtspiele gewann. „Wir wollen unbedingt punkten und möglichst mit einem Sieg sogar die Spitze übernehmen“ erwartet TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici eine schwierige Aufgabe. „Denn sie haben starke Neuzugänge und funktionieren auch als Team“. Er muss urlaubsbedingt auf Ronny und Hani Saido, Diyar Undav, Azad Görmez sowie seinen Bruder Mehmet verzichten.

TSV Lohberg - TSV Brunsbrock. NebenTrainer Ricardo Seidel ist bei Lohberg zum Gemeindederby auch Stürmer Felix Hellwinkel im Urlaub. Fraglich ist noch Kapitän Hannes Hammer, der gegen RW Achim ausgewechselt werden musste. Trotz zuletzt nicht so guter Ergebnisse ist Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant felsenfest von seiner Truppe überzeugt: „Wir müssen nur endlich mal wieder 90 Minuten das zeigen, was wir können.“ Er muss urlaubsbedingt weiter auf Frode Tomhave verzichten. Zudem sind Paul Moje und Noah Kruse wegen einer Fußverletzung fraglich.

Bierdens Kappmeyer fordert spielerische Lösungen

SV Wahnebergen - TSV Bierden. Wahnebergen hat unter der Woche die ersten Kreisliga-Punkte nach über zehn Jahren bejubelt und geht mit viel Selbstvertrauen ins Aufsteiger-Duell. Bei den Bierdenern fehlen Deniz Bilge (Gelb-Rot-Sperre), Hanno Stumpf und Mohamed Sahan (beide Urlaub). Zudem sind Eric Sonnenberg und Tim Birnbaum die neuesten Namen auf der Verletztenliste. „Wir müssen die langen Bälle unterbinden und spielerische Lösungen finden,“ so Trainer Mirko Kappmeyer.

MTV Riede - TSV Dörverden. Trainer Oliver Rozehnal fehlen im ersten MTV-Duell gegen Dörverden seit 2015 auf zahlreiche Spieler: Marcel und Pascal Schumacher, Jason Spatz, Hanjo Irbs (alle Urlaub), Hannes König, Rayk Leon Lübke, Thorben Schumacher und Claas Möller (alle verletzt). „Wir müssen die bisherigen Ergebnisse ein bisschen von den Leistungen trennen. Sowohl gegen Lohberg als auch gegen Uphusen II hätten wir mit einer besseren Chancenverwertung einen Sieg verdient gehabt,“ findet Rozehnal. „Riede ist eine kampfstarke Truppe, die ordentlich Körpergröße mitbringt, sodass wir auf jeden Fall bei Standards wach sein müssen,“ warnt Dörverdens Nils Pohlner, der lediglich weiterhin auf Pascal Deke (verletzt) verzichten muss.

Oytens Steffen Rathjen will einen Sieg

TSV Achim - FSV Langwedel-Völkersen. Hiobsbotschaft für Achim: Theo Speckers eigentlich verheilt erhoffter Knorpelschaden im Knie ist wieder aufgebrochen – lange Pause. Ferner fehlen Simon Klemptner und wohl Marc Lubisch. „Wir müssen uns im läuferischen Bereich steigern, dann haben wir gute Chancen auf drei Punkte“, so Co-Trainer Tim Schwentke. „Da der TSV eine spielstarke Truppe ist, müssen wir sie auf jeden Fall mehr am Spielaufbau hindern, um sie nicht zur Entfaltung kommen zu lassen,“ gibt Sascha Lindhorst die Marschroute für seinen FSV vor. Jan Ole Post, Finn Klimach und Thorben Wendt kehren voraussichtlich in den Kader zurück. Dafür wird Sören Grimm mit einer Oberschenkelverletzung fehlen.

TSV Uesen - TV Oyten II. Uesens Neu-Coach Waldemar Kammer muss auf den gelb-rot-gesperrten Magnus Neitzel verzichten. Ob der angeschlagene Timo Weller auflaufen kann, wird kurzfristig entschieden. Oytens Steffen Rathjen spricht schon von einem richtungsweisenden Spiel: „Sie haben einen sehr veränderten Kader mit einigen, die im letzten Jahr noch in der Zweiten gespielt haben. Daher wollen wir einen Sieg mitnehmen.“