TSV Achim: Oldie Sanin steht wieder zur Debatte

Von: Björn Drinkmann

Die Hinrunde in der Fußball-Kreisliga ist, abgesehen von ein paar Spielen, die noch nachgeholt werden müssen, abgeschlossen und nun geht es am vorletzten Spieltag des Jahres in den ersten der Rückserie.

TSV Bassen II - TSV Thedinghausen. Mit Max Behrens, Mark Büssenschütt, Dennis Dede, Sebastian Wrede, Volker Henke, Janek Hohlen und Marco Behrens fehlen Trainer Marius Wagener gleich sieben Akteure aus privaten Gründen. Wagener hofft Unterstützung aus der 1. Herren zu bekommen, verspricht aber genau zu prüfen, ob diejenigen dann auch wirklich spielberechtigt wären. Aufgrund so eines Fauxpas wurde nämlich das eigentlich mit 2:1 gewonnene Hinspiel mit 5:0 für Thedinghausen gewertet.

Beim TSV Thedinghausen hat die 0:3-Pleite gegen Lohberg Spuren hinterlassen. „90 Minuten auf ein Tor zu spielen und sich dabei nur zwei, drei Chancen zu erarbeiten, ist nicht unser Anspruch“, bemängelt Trainer Lutz Schröder. Seine Mannschaft hat daher in dieser Woche verstärkt an Lösungen gegen tief stehende Gegner gearbeitet, da Bassen II im Hinspiel gezeigt hat, dass sie defensiv kompakt stehen, um dann schnell umzuschalten. Mit Christoph Bellgardt, Hendrik Dahm, Andreas Mierau, Kevin Boss, Tim Fahrenholz und David Niebuhr fallen sechs Stammspieler aus.

TB Uphusen II – FSV Langwedel-Völkersen. Uphusens Trainer Aykut Kaldirici hat die 3:8-Pleite aus dem Hinspiel noch im Hinterkopf. „Da haben wir uns gar nicht gut angestellt und daher noch etwas gutzumachen“, so Kaldirici, dem Sönke Peno weiterhin verletzt fehlen wird. Ob ihm sein zuletzt stark aufspielender Kapitän Sören Nobel zur Verfügung stehen wird, wird sich kurzfristig zeigen, da Nobel angeschlagen ist.

Mit den 26 Zählern und einem dementsprechenden zwei Punkte Schnitt pro Spiel ist Langwedels Trainer Sascha Lindhorst sehr zufrieden. „Wir befinden uns trotz der Pleite gegen Hönisch auf einem guten Weg“, gibt sich Lindhorst gewohnt optimistisch. Im Spiel gegen Uphusen II werden erneut einige Stammspieler fehlen. Lindhorst: „Aber unser der Kader ist groß genug!“

SV Hönisch - TSV Dörverden. Beim SV Hönisch hat man sich mit dem 5:2-Sieg in Langwedel erfolgreich für die 1:9-Klatsche in der Vorwoche rehabilitiert. „Wir dürfen Dörverden nicht zu viele Bälle anbieten, sonst kann es doppelt so schwer werden. Auf deren technisch starken Spielern mit Geschwindigkeit in der Offensive werden wir uns gut vorbereiten“, verspricht Hönischs Trainer Waldemar Kammer. Bei ihm sind Martin Neumann und Ilhan Tavan noch fraglich. Philipp Taube wird aber auf jeden Fall wieder zur Verfügung stehen.

Als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnet Dörverdens Trainer Nils Pohlner das 0:2 gegen den TSV Etelsen II. „Da haben wir es, was die fußballerischen Basics angeht, schon wieder ganz gut gemacht“, so Pohlner, bei dem Malte Weyers ins Team zurückkehrt. Zudem könnte David Röhnert zu seinem Saisondebüt kommen. Er wird zumindest im Kader stehen.

TSV Brunsbrock - SVV Hülsen II. Auch wenn die Hülsener als Tabellenschlusslicht grüßen, möchte Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant von einem möglichen Unterschätzen nichts wissen. „Denn man weiß ja nie, wen sie da auf den Platz zaubern“, spricht Vierkant ein mögliches Unterstützen aus der 1. Herren an. In seiner Elf fehlt weiterhin Hannes Luttmann und nun auch Tobias Behning verletzungsbedingt. Ob es bei Frode Tomhave und Paul Moje für einen Einsatz reicht, wird sich kurzfristig zeigen.

Hülsens Kader wird ebenfalls sehr ausgedünnt sein. Fabio Kluge wird wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen Oyten fehlen. Jakob Denzer, Julian Mayer und Matthes Gehrke sind verletzt.

TSV Etelsen II - TSV Uesen. Vor allem die Heimbilanz des Tabellenführers TSV Etelsen II ist beeindruckend. Alle sechs Spiele auf heimischem Boden wurden gewonnen und dabei gerade mal zwei Gegentore kassiert. Klar, dass Trainer Andy Wilkens daran anknüpfen möchte. Dabei warnt er vor den Kontern der Ueser. „Sie werden vermutlich tief stehen und versuchen, schnell umzuschalten. Das machen sie in der Regel sehr gut“, mutmaßt Wilkens einen defensiven Gegner.

Uesens Trainer Benjamin Nelle erwartet von seiner Truppe primär auf sich selbst zu achten und außerdem: „Dass wir den Etelsern nicht zu viele Räume geben. Denn sie sind vor allem offensiv aktuell das beste Team der Liga!“

TSV Achim - SV Baden. Die Personalsorgen für Achims Trainer Sven Zavelberg werden einfach nicht kleiner. Nicht nur, dass er auf die gesperrten Fabian Schmidt (Rot) und Max Brookmann (5. Gelbe) verzichten muss. Nun hat er auch keinen Torwart mehr, da Hasen Kato aus privaten Gründen aktuell nicht zur Verfügung steht. „Ob unser 64-jährige Torwarttrainer Edmund Sanin oder ein Spieler ins Tor geht, wird sich kurzfristig zeigen“, so Zavelberg. Immerhin kehren Lukas Kiemes und Patrick Bormann in den Kader zurück.

Eine gute Leistung bescheinigte Badens Spielertrainer Tim Schwentke seiner Truppe beim knappen 1:2 gegen Brunsbrock. Allerdings braucht seine Mannschaft mindestens solch eine Vorstellung gegen den Nachbarn, um dort etwas Zählbares mitzunehmen. Rocat Undav ist nach abgesessener Gelbsperre genauso wieder dabei wie Urlaubsrückkehrer Erdal Yüksel. Ogün Murat, Azad Görmez und Schwentke fehlen verletzt.