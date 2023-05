TSV Achim holt ein Trio vom SV Baden

Von: Ulf Horst von der Eltz

Drei Zugänge für den TSV Achim: Marco Schierloh, Berkay Kunc und Necat Tavan (von links) wechseln vom SV Baden in den Kreisliga-Kader von Neu-Coach Abdu Nasraoglu. © Verein

Mit einem Trio vom SV Baden verstärkt sich der TSV Achim für die nächste Saison: Marco Schierloh, Berkay Kunc und Necat Tavan wechseln zum Fußball-Kreisligisten.

Achim – Für Neu-Coach Abdu Nasraoglu, der bei den Blau-Weißen Sven Zavelberg beerbt, sind sie vertraute Gesichter. „Er kennt sie ja noch aus seiner Zeit in Baden“, geht Achims Co-Trainer Tim Schwentke von einer raschen Integration in den Kader aus.

Marco Schierloh ist Innenverteidiger, kann jedoch auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. „Er will es einfach für sich selber noch mal wissen. Das Zeug dazu hat er“, traut Schwentke dem 33-Jährigen einiges zu.

Ebenfalls eine gewisse Erfahrung bringt Necat Tavan mit. Der 28-Jährige kommt als Rechts- oder Linksverteidiger, fühlt sich laut Schwentke auf allen Außenpositionen wohl: „Ein sehr schneller Spieler, der mit einer richtig harten rechten Klebe ausgestattet ist.“

Der Dritte im Bunde ist noch ein Talent: Berkay Kunc (18) ist fürs Abwehrzentrum eingeplant. „Er hat als Innenverteidiger alles, was man für diese Position braucht“, freut sich Achims Co-Trainer auf die Zusammenarbeit – sieht aber auch noch Luft nach oben: „Manchmal agiert Berkay noch etwas zu schläfrig auf dem Platz, da muss er etwas wacher sein und sich schneller vom Ball trennen.“ Außerdem gelte es für ihn, sich in Sachen Härte noch etwas an den Herrenbereich zu gewöhnen.