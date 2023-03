TSG Ars Nova: Ziel erreicht – Klassenerhalt geschafft

DIe Tänzer der TSG Ars Nova bleiben auch weiterhin in der 2. Bundesliga. © Verein

Am Ziel: Zum Saisonabschluss in der 2. Bundesliga belegte das A-Team der TSG Ars Nova in Kiel den sechsten Platz. Damit sicherten sich die Verdener den anvisierten Klassenerhalt.

Verden – Da die Ergebnisse der vorherigen Turniere fast identisch gewesen sind, war das Rennen für die Teilnahme am Aufstiegsturnier nahezu schon entschieden. Und auch der Absteiger stand mit dem 1. TSC Verden im Grunde genommen schon fest. Dennoch wollten sich alle Teams nicht darauf ausruhen und hatten in den vergangenen Wochen noch einmal ordentlich an Präsentation, Choreografie und Highlights gefeilt, um auch beim letzten Aufeinandertreffen die eigenen Leistungen und Ergebnisse zu bestätigen oder sogar zu verbessern.

Das galt auch für die TSG Ars Nova. Das Team um Kapitänin Julia Mindermann hatte es sich zum Ziel gemacht, noch einmal alles aus sich herauszuholen, um eventuell doch noch einmal im großen Finale tanzen zu können. Allerdings sollte es wieder einmal anders kommen. Denn noch während der Anreise bekamen die TSG-Trainer die Nachricht, dass die Teilnahme eines Tänzers aus gesundheitlichen Gründen auf der Kippe stand. Zu diesem Zeitpunkt war an eine Turnierteilnahme seinerseits nicht zu denken und die Startfähigkeit der ganzen Mannschaft war fraglich. Kurzfristig musste das Trainerteam also entscheiden, wie mit der Situation umgegangen werden konnte. Die einzig verfügbare Option war, wie auch schon beim Turnier in Alfeld im Februar, dass Trainer Christoph Zimmer erneut einspringen muss. Allerdings hatte er seitdem nicht mehr mit dem Team trainiert und auch seine Tanzschuhe nicht eingepackt. Doch was wäre die Tanzwelt ohne den Gemeinschaftssinn und den großartigen Zusammenhalt. In Kiel angekommen, wurden umgehend Tanzkleidung und Tanzschuhe dank der Unterstützung der Gastgeber organisiert.

Trainer Christoph Zimmer muss kurzfristig einspringen

Während zur Stellprobe erst einmal Christoph Zimmer mit dem Team auf der Fläche stand, wurde der erkrankte Tänzer zur Erholung in einem Hotelzimmer untergebracht, um die kleine Chance zu wahren, dass er fit werden könnte. Nachdem der TSG-Trainer mit dem Team im Verlauf des Tages die Vorbereitung absolviert hatte und bereits in Turnierkleidung gesteckt hatte, kam vorerst Entwarnung vom erkrankten Tänzer. Nachdem dieser aus dem Hotel abgeholt wurde, stand er zunächst einmal in der Vorrunde doch zur Verfügung.

Die TSG Ars Nova ging als sechstes Team an den Start und hatte somit zwischen Vorrunde und den Finalrunden nur wenig Zeit zur Regeneration. Nach dem ersten Durchgang wurde in der Kabine umgehend die Videoaufnahme analysiert, um nur 30 Minuten später das kleine Finale zu eröffnen.

Da sein Einsatz im Team nicht mehr nötig war, hatte sich Trainer Christoph Zimmer eigentlich vorgenommen, seine Turnierkleidung gegen einen Anzug zu tauschen. Aus Zeitgründen kam es jedoch nicht dazu, sodass er beim Warm-Up zum Finaldurchgang noch die Turnierkleidung an. Glücklicherweise, denn nicht einmal zwei Minuten bevor das Team wieder auf die Fläche stehen sollte, meldete der erkrankte Tänzer einen Rückfall. In Windeseile, während Turnierleiter Jes Christophersen gerade die Fläche für die Begrüßung zu den Finalrunden betrat, musste also noch einmal getauscht werden. Trainerin Iris Osterkamp informierte die Tänzerin über ihren neuen Tanzpartner und meldete quasi während des Aufmarschs zum Auftritt den Wechsel bei der Turnierleitung an.

Beste Saisonwertung zum Abschluss

Die TSG fing diese spontanen Umstellungen und Unsicherheiten aber mit einer großen Portion Teamgeist auf und zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Selbst ein früher Sturz im Wander-Roundabout, eines der akrobatischen Highlights, hielt die Wertungsrichter im Anschluss nicht davon ab, die Saison-Bestwertung anzuzeigen. So entschied das A-Team des Team Ars Nova auch das fünfte Aufeinandertreffen mit dem A-Team des 1. TSC Verden im kleinen Finale für sich. Darüber hinaus konnten sich alle Tänzer sowie Trainer Christoph Zimmer noch einmal über die persönliche Bestwertung in diesem Jahr freuen.

Auch wenn das Endergebnis der Liga sowie die Tabelle es nicht vermuten lassen, war die Saison dennoch sehr spannend und jedes Turnier für sich eine interessante Herausforderung, auch ohne die kurzfristigen Widrigkeiten.

Wen die Neugier auf diesen tollen Teamsport gepackt hat, ist jederzeit herzlich willkommen, mal in die Welt des Tanzsports beim Team Ars Nova hineinzuschnuppern. Ein Kontakt ist über Instagram, Facebook oder E-Mail: teamarsnova@gmx.de möglich. Das nächste öffentliche Probetraining steigt am 23. April von 12 bis 14 Uhr in der Lönswegsporthalle in Verden.