TSG Ars Nova: Der Klassenerhalt rückt immer näher

Allen Widrigkeiten zum Trotz sind die Tänzer der TSG Ars Nova dem Klassenerhalt ein Stück näher gekommen. © Haack

Kurzfristigen Ausfällen zum Trotz konnte sich das A-Team vom Team Ars Nova beim Turnier in der 2. Bundesliga Latein in Alfeld wieder den Sieg im kleinen Finale ertanzen.

Verden – Das Team um Kapitän Markus Lehmann hatte sich nach dem Turnier in Buchholz vorgenommen, intensiv an den Unsauberkeiten der bisherigen Turnierdurchgänge zu arbeiten, um dem Klassenerhalt Stück für Stück näherzukommen.

Bereits Anfang der Woche war jedoch klar, dass einer der Herren aufgrund einer Corona-Infektion nicht teilnehmen können wird. Da die Mannschaft nur mit sechs Paaren, der erforderlichen Mindestanzahl, am Start ist, stand die Teilnahme am Turnier von Hannover 96 auf der Kippe. Kurzerhand schwang sich Trainer Christoph Zimmer wieder in seine Tanzhose und auf die Trainingsfläche, um in Windeseile die Schritte und Wege der Position nachzulernen. Auch die Schneiderin musste noch einmal zaubern, denn in eines der bereits fertiggestellten Turnieroberteile passte Christoph aufgrund seiner Größe nicht.

Aber damit nicht genug: Nachdem für den Ausfall eines Herren bereits eine Lösung gefunden wurde, musste auch eine Tänzerin mitteilen, dass sie das Turnier nicht tanzen kann. Auch hier wurden also Umstellungen nötig, damit der Ausfall kompensiert werden konnte. Kurzerhand wurden weitere Trainingseinheiten angesetzt und das Team stellte sich gemeinsam auf die neue Situation ein. Mit einer großen Portion Teamgeist im Gepäck reiste das Team nach Alfeld und konnte schon in der Stellprobe eine ordentliche Leistung auf das Parkett bringen. Die Tänzerinnen und Tänzer steigerten sich von Runde zu Runde und ertanzten sich erneut den Sieg im kleinen Finale. Mit einer leicht verbesserten Wertung gegenüber den letzten Turnieren hat die Mannschaft in der Tabelle nun drei Punkte Abstand zum Abstiegsplatz. Der Klassenerhalt ist zum Greifen nahe.

Nun heißt es für alle erst einmal wieder ein wenig durchschnaufen, gesund werden, denn das nächste Turnier findet erst in drei Wochen, am 26. Februar in Halle 7 in Bremen, statt.

Das Team freut sich auch jetzt schon über neue Mitglieder und lädt Interessierte ein, sich jederzeit ein Training anzuschauen. Kontakt ist jederzeit über Instagram, Facebook oder E-Mail: teamarsnova@gmx.de möglich.

2. Bundesliga Latein Das Gesamtergebnis vom Turnier in Alfeld:

1. Grün-Gold-Club Bremen B, 2-1-2-1-2; 2. Blau-Weiss Buchholz B, 1-2-1-3-4; 3. TSC Blau-Gold Nienburg A, 3-3-4-2-5; 4. Hannover 96 Tanzen A, 4-4-3-4-1; 5. 1. TSZ im TK zu Hannover A, 5-5-5-5-3; 6. Team Ars Nova Verden A, 6-7-6-6-6; 7. 1. TSC Verden A, 7-6-7-7-7.