Trunkhardt versüßt Reiners-Abschied

Etelsen – Das perfekte Abschiedsgeschenk bereiteten die A-Junioren (U 18) der JSG Baden/Etelsen ihrem scheidenden Trainer Bastian Reiners als auch dem zuletzt eingesprungenen Dennis Wiedekamp: Im letzten Spiel des Jahres in der Landesliga feierte die Elf einen 1:0-Erfolg über den TV Meckelfeld. Max Trunkhardt erzielte mit dem Abpfiff per Kopf den entscheidenden Treffer und verschaffte damit der Mannschaft etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt.

„Ich wohne wieder in Hannover, kann daher nicht mehr das Training leiten. Und halbe Sachen machen keinen Sinn“, begründete Reiners seinen Schritt. Auch Wiedekamp gab berufliche Dinge als Grund des Ausscheidens an. Mit Patrick Thiel ist jedoch bereits ein Nachfolger gefunden, der im Verein kein Unbekannter ist, denn der 26-Jährige spielt seit vielen Jahren in der zweiten Vertretung des TSV Etelsen und übernimmt die Mannschaft nahtlos.

Die erste Halbzeit gehörte über weite Strecke den Gästen aus Meckelfeld, ohne jedoch aus der optischen Feldüberlegenheit Kapital zu schlagen. Nach einer halben Stunde wachten die Gastgeber dann langsam auf und verzeichneten durch Lukas Pein und Leon Neumann zwei gute Chancen kurz vor der Halbzeit.

Im zweiten Durchgang veränderten sich die Spielanteile deutlich. Nach einigen Halbchancen ließ der eingewechselte Joscha Friesacher die mögliche Führung in der 70. Minute liegen. Auch Max Trunkhardt und Mika Jungmann vergaben in der Schlussphase aus aussichtsreicher Position. Und beinahe kam es so, wie es häufig im Fußball läuft. Der Gast erhielt kurz vor Schluss noch eine Doppelchance zum Sieg, doch Nico Heinken hielt in beiden Situationen hervorragend. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, servierte Devin Koop mustergültig auf den zweiten Pfosten, wo Trunkhardt per Kopf zur Stelle war und den Sieg für die Heimelf doch noch eintütete. Die scheidenden Trainer Wiedekamp und Reiners freuten sich sichtlich mit dem Team, das an Meckelfeld vorbeizog und auf Platz sechs überwintert. dre