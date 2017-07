Tour Transalp wird für Ehepaar aus Verden zur Abenteuertour

Verden - Die Tour Transalp von Sonthofen zum Gardasee (Arco) über sieben Etappen bei einer Länge von 867 Kilometern und 18.233 zu absolvierenden Höhenmetern – sie wurde für die beiden Verdener Katja und Lars Troschka sprichwörtlich zu einer Abenteuertour. Doch das Team „Troschi“ meisterte letztlich alle Strapazen der auf fünf Etappen reduzierten Tour und rollte nach 27:10,55 Stunden als 38. der Gesamtwertung in der Mixedkonkurrenz über die Ziellinie.

Auch wenn die Stimmung in Anbetracht der widrigen Wetterverhältnisse mitunter auf dem Tiefpunkt angelangt war, war das nach dem Zieleinlauf schnell wieder vergessen. Zumal die beiden Troschkas dort nicht nur von Freunden empfangen wurden, sondern auch die Kinder, Schwager und Hund wenig später eintrafen. „Diese Tour war definitiv eine echte Herausforderung. Aber irgendwie haben wir auch Gefallen daran gefunden und liebäugeln schon jetzt mit der nächsten Transalp oder dem Race durch Österreich“, blickte Katja Troschka voraus.

Vorbereitung auf den Ironman

Als Vorbereitung auf den Ironman führte die erste Etappe die Verdener über 138 Kilometer und 2300 Höhenmeter von Sonthofen nach Imst. Und vom Start weg prasselte der Regen auf das Teilnehmerfeld nieder. Nach 106 Kilometern ging es für das Ehepaar dann hinauf zum Hahnenjoch. Eine Steigung mit teilweise bis zu 15 Prozent über eine Länge von 15 Kilometern. Die erste Etappe beendete das Duo nach 5:23 Stunden auf dem 47. Platz. Am nächsten Tag ging es von Imst nach Sölden. Und endlich spielte auch das Wetter mit, war es teilweise sogar schon zu heiß. Katja Troschka: „Auch der Gegenwind hat uns ganz schön zu schaffen gemacht.“

Dennoch waren die Verdener nach 5:54 Stunden im Ziel sehr zufrieden, zumal sie in der Gesamtwertung fünf Plätze gut gemacht hatten. Die dritte Etappe war zwar nur 98 Kilometer lang, dafür mit 3052 zu absolvierenden Höhenmetern jedoch ziemlich knackig. Vor allem der Anstieg zum Stilfser Joch auf knapp 2750 Meter mit 48 Kehren hatte es in sich. Dafür benötigten die Troschkas 2:27 Stunden. Bei der Abfahrt in Richtung Ziel in Bormio setzte dann wieder der Regen ein und ließ das Paar bei nur noch fünf Grad mächtig zittern. Nach 5:59 Stunden war es endlich geschafft.

Gewitter sorgt für Verzögerungen

Ab dem nächsten Tag wurde es dann zur Abenteuer Tour für alle Teilnehmer. Bei strömenden Regen ging es in Richtung Livigno. Zwei Kilometer vor dem zu bewältigenden Pass bricht die Rennleitung aufgrund des Wetters dann die Etappe ab und alle müssen zurück nach Bormio. Auch am nächsten Tag wird nicht gefahren, da die Etappe wegen schwerer Gewitter, Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt abgesagt wurde. Troschka: „Eine vernünftige Entscheidung.“

An Tag sechs hat der Wettergott dann ein Einsehen und das Fahrefeld macht sich auf den Weg von Aprica nach Pietro di Ledro über 120 Kilometer und 2350 Höhenmeter. Ausgeruht und entsprechend motiviert gehen die Troschkas die Etappe an und lassen sich auch vom Regen und Hagel auf dem Pass nicht entmutigen. Nach 5:22, 24 Stunden erreichen sie das Ziel und schieben sich von Rang 45 auf den 41. Platz vor. Auf der Schlussetappe (102 Kilometer, 2300 Höhenmeter) heißt es für die Verdener dann noch einmal Gas geben. Schließlich ist ein Platz unter den ersten 40 Teams das erklärte Ziel. Troschka: „Da haben wir noch einmal alles gegeben.“ Und das zahlte sich aus, denn nach 4:30, 47 Stunden war das Ziel auf dem 38. Platz erreicht.

kc