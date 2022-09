Katja Troschka und die dreckige Stunde

Von: Ulf Horst von der Eltz

Abgekämpft und dreckig – aber stolz im Ziel: Katja Troschka (vorne links) mit ihrem Team. © privat

Ausdauersport mal anders: Katja Troschka startete mit einem 14-köpfigen Team beim Muddy Angel Run und erlebte dabei eine ziemlich dreckige Stunde. Die Luttumerin führte ihre Frauen über einen schlammigen Parcours - für den guten Zweck. Der Erlös fließt dem Brustkrebs Deutschland e.V. zu.

Luttum – Sport mit einem guten Zweck verbinden. Unter diesem Motto stand für Katja Troschka die Teilnahme am Muddy Angel Run. Die Luttumerin startete mit ihrem Team Troschka auf der extra hergerichteten Hamburger Rennbahn zu diesem speziellen Schlamm-Hindernislauf, dessen Erlös in den Brustkrebs Deutschland e.V. fließt. „Ich finde es ungeheuer wichtig, sich im Kampf gegen diese Krankheit zu engagieren“, zeigt sich die selbstständige Fitnesstrainerin angetan von der Idee.

Inspiriert wurde die 42-Jährige von Maike Bohlmann aus Hilgermissen, die in ihrem Fitness-Team mitmacht. Die 14 Frauen bewältigten den fünf Kilometer langen Parcours in 1:09 Stunden. „Es wurde nicht auf Platzierungen Wert gelegt. Wichtig war, dass wir alle gemeinsam durch das abschließende Schaumbecken ins Ziel gekommen sind“, so Troschka.

Ich bin richtig stolz auf meine Mädels, die das trotz beruflicher Beanspruchung so toll hingekommen haben.

Die 2022er-Veranstaltungsreihe mit zwölf Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist für Frauen aller Fitness-Level ausgelegt, „aber natürlich ist auch das Gemeinschaftserlebnis ein ganz wichtiger Teil“, wie Katja Troschka hervorhebt: „Wir haben uns alle gegenseitig bis ins Ziel gepusht.“

Während des Laufs mussten die Frauen durch Reifen, Rutschen hinunter, durch Wasserbecken – als Höhepunkt durch eine Matschkuhle. „Das hat riesigen Spaß gemacht, ich war in unserem Team am dreckigsten“, schmunzelt die eigentlich als Ausdauerathletin sportlich tätige Luttumerin: „Nach der Anmeldung hatten wir uns nur ein bisschen vorbereitet, dann ging es ins große Abenteuer. Ich bin richtig stolz auf meine Mädels, die das trotz beruflicher Beanspruchung so toll hingekommen haben.“ Über ihren Wunsch muss Troschka nicht lange nachdenken: „Das schreit nach Wiederholung.“