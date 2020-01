Trio des TSV Achim trumpft groß auf

Achim – Viel besser hätte das neue Jahr für drei Schwimmer des TSV Achim kaum verlaufen können. Bei den Bezirksmeisterschaften über die langen Strecken in Visselhövede gelangen dem Trio nicht nur neue Bestzeiten, sondern erzielten alle drei auch Platzierungen auf dem Podium.

Mitja Ebeling (2007) begann die Wettkämpfe mit einer neuen Bestzeit über 400m Lagen in 5:53,09 Minuten. Auch die 800m Freistil absolvierte der Achim mit einer neuen Bestmarke in 11:14,66 Minuten. Das war in seiner Altersklasse in beiden Fällen gleichbedeutend mit dem ersten Platz.

Die beiden Achimer Mädchen standen Ebeling in nichts nach und schwammen ebenfalls neue Bestzeiten über 800m Freistil. Chris-Carolin Weiß (2006) belegte in ihrer Altersklasse nach 10:56,47 Minuten den zweiten Platz. In der offenen Wertung war das Rang elf. Josephine Mau (2003) freute sich nach 10:49,14 Minuten ebenfalls über eine neue Bestmarke, sowie den zweiten Platz in der Altersklasse und Rang acht in der offenen Wertung.