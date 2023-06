Debütant Joachim Strobach triumphiert bei der Challenge Roth in der AK65

Von: Kai Caspers

Besser hätte das Debüt auf der Langdistanz für Joachim Strobach nicht verlaufen können. Der Oytener gewann deutlich seine Altersklasse bei der Challenge Roth. © Privat

Ein Trio aus dem Kreis Verden bewältigte die Challenge Roth. Dabei wurde den Athleten alles abverlangt. Entsprechend überwältigt war das Trio nach den enormen Strapazen im Ziel.

Oyten/Morsum – Über 300 000 Zuschauer an der Strecke. Unfassbare Emotionen und jede Menge Schmerzen. Die Challenge Roth, das größte Langdistanz-Rennen der Welt, verlangte den 3500 Triathleten aus 90 Ländern einmal mehr alles ab. Spätestens nach dem Überqueren der Ziellinie im voll besetzten Triathlonstadion waren die vorherigen Strapazen jedoch für einen kurzen Moment vergessen. Mittendrin waren auch drei Aktive aus dem Kreis Verden. Dabei sorgte Joachim Strobach für den sportlichen Höhepunkt. Bei seiner ersten Teilnahme über die Langdistanz gewann der 65-jährige Oytener mit großem Vorsprung die Altersklasse AK65. Aber auch die Morsumerin Nadine Gerhardt und Robert Fuchs (LAV Verden) zeigten sich mit dem Abschneiden sehr zufrieden.

Mehr als 300000 Zuschauer sorgen für Gänsehautmomente bei den Athleten

Sieben Monate hatte sich Strobach intensiv auf die Teilnahme vorbereitet. „Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Allerdings konnte ich meinen Sieg hinter der Ziellinie nicht gleich genießen, da ich mit Kreislaufproblemen zu kämpfen hatte und im Sanitätsbereich behandelt werden musste“, klärt Strobach auf. Schließlich stecken dem 65-Jährigen 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen bei teilweise tropischen Temperaturen in den Knochen. Auch für Nadine Gerhard lief insbesondere beim abschließenden Marathon nicht alles rund. „Ich musste schon einige Passagen gehen und den inneren Schweinehund mehrfach besiegen. Aber letztlich habe ich gewonnen und bin dafür belohnt worden. Der Zieleinlauf war einfach nur phänomenal und hat für alles entschädigt“, sprach die Morsumerin von ihrem bis dato schönsten und emotionalsten Rennen, bei dem sie jemals gestartet ist. „Von Anfang bis zum Ende war deutlich zu spüren, wie ein gesamter Landkreis mit rund 7 500 Helfern den Triathleten ein unvergessliches Erlebnis beschert.“

Anstieg zum Solarer Berg der absolute Höhepunkt

Der Wettkampf begann für die drei Starter aus dem Kreis Verden mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal. Dabei kam es unmittelbar nach der Startphase zu einem ordentlichen Gedränge. „Da von allen Seiten gedrückt wurde, bin ich raus aus dem Pulk und außen geschwommen. Das hat natürlich Kraft gekostet“, so Strobach. Dennoch stieg er als Führender seiner Altersklasse nach 1:09,04 Stunden aus dem Wasser. Für Gerhard wurde eine Zeit von 1:16,15 notiert, ehe es im Anschluss auf die 180 Kilometer lange Radstrecke ging. Diese verlangte den Athleten einiges ab, da insgesamt 1600 Höhenmeter bei Anstiegen von mehr als zehn Prozent bewältigt werden mussten. Die vielen Zuschauer an der Strecke setzten jedoch immer wieder neue Kräfte frei. Höhepunkt für alle Teilnehmer war der berühmte Solarer Berg. „Als ich dort ankam, konnte ich die Straße vor lauter Menschen nicht mehr sehen. Das war einfach nur Gänsehaut pur“, sagt Strobach. Ins gleiche Horn stößt auch Nadine Gerhard. „Als ich das gesehen habe, schossen mir Freudentränen ins Gesicht. So muss es sich für die Tour de France Fahrer am legendären Anstieg in Alp d´Huez anfühlen. Der absolute Wahnsinn!“ Mit seiner Zeit von 5:34,51 Stunden hatte der Oytener Strobach seine Führung auf Verfolger Darius Drapella (Polen) mittlerweile auf 20 Minuten ausgebaut. Nadine Gerhard benötigte 5:51,32 Stunden und wechselte als 172. von über 500 Starterinnen auf die Laufstrecke.

Aufgeben für Morsumerin Nadine Gerhard keine Option

Der abschließende Marathon, die Temperaturen waren bis auf 30 Grad geklettert, führte die Triathleten noch einmal an ihre Grenzen. Dabei hatte vor allen Dingen Joachim Strobach mit enormen Problemen in Form von Krämpfen zu kämpfen. „Ich musste anhalten und mich massieren. So gut es geht, habe ich versucht, die Schmerzen auszublenden. Aber sie waren immer präsent. Dank der Unterstützung von Freunden und meiner Tochter, die überraschend an der Strecke gestanden und mit mir ins Stadion gelaufen ist, habe ich es geschafft“, war der 65-Jährige nach 4:37,38 Stunden für den Marathon und einer Gesamtzeit von 11:27,55 Stunden einfach nur überwältigt. Im Ziel hatte er damit 16 Minuten Vorsprung auf Drapella. Dritter wurde der Deutsche Peter Joecken (11:51,05 Stunden). „Das war definitiv der härteste Wettkampf, an dem ich je teilgenommen habe. Im Anschluss habe ich sogar einen Startplatz für die Weltmeisterschaft im slowakischen Samorin bekommen. Aber das habe ich gleich abgelehnt“, will noch bei den Landesmeisterschaften um Titel kämpfen.

Erschöpft, aber glücklich reißt die Morsumerin Nadine Gerhard nach dem Zieleinlauf die Arme in die Höhe. © Privat

Für Nadine Gerhard liefen die ersten 25 Kilometer ziemlich gut. Doch nachdem der stimmungsvolle Marktplatz in Roth passiert wurde, wartete noch eine große Herausforderung. „Die letzten 13 Kilometer ging es noch einmal zu einem Wendepunkt in die Stadt Büchenbach hinauf. Ausgerechnet in dem Moment, in dem normalerweise der Mann mit dem Hammer kommt, mussten wir noch einige Höhenmeter bewältigen“, so die Morsumerin. Das blieb dann auch nicht ohne Folgen, denn es stellten sich Magenschmerzen ein. „Aber ans Aufgeben habe ich in diesem Moment nicht mehr gedacht. Nein, ich wollte es einfach nur durchziehen. Egal, wie lange es dauert“, überquerte Gerhard nach 11:59,53 Stunden zwar total erschöpft, aber extrem glücklich die Ziellinie. In der Gesamtwertung belegte sie mit ihrer Zeit den 30. Platz unter 90 Starterinnen in der Altersklasse AK45.

Robert Fuchs bleibt unter zwölf Stunden

Robert Fuchs vom LAV Verden kam nach 11:45,55 Stunden ins Ziel. Damit landete er in der AK45 auf Platz 286. In der Gesamtwertung belegte er Rang 1741. kc