Triathlet Joachim Strobach holt überlegen den Landestitel

Von: Ulf Horst von der Eltz

Landesmeister der AK 65: Joachim Strobach. © privat

Der nächste Triumph für Joachim Strobach: Nach dem Sieg auf der Langdistanz bei der Challenge Roth vor fünf Wochen gewann der Oytener Triathlet nun auch am Silbersee in Stuhr die AK 65 über die olympische Distanz mit großem Vorsprung und holte sich den Landestitel.

Oyten – „Ich habe in den letzten Wochen das Training umgestellt und mehr die kürzeren Einheiten trainiert, um die Schnelligkeit zu verbessern. Die Strecken verlangen eine höhere Intensität als bei der Langdistanz,“ bemerkte Strobach: „Das ist mir ganz gut gelungen.“

Am frühen Morgen erfolgte der Start in den Silbersee für die zwei Runden zu je 750 Meter mit einem Landgang. Der Oytener hatte sich diesmal ganz am Rand des Feldes aufgestellt, um nicht wieder im Getümmel der 120 Teilnehmer zu landen: „Ich kam sehr gut weg, war weit vorne und hatte keine Probleme mit den anderen. So konnte ich gleichmäßig mein Tempo halten.“ Nach guten 24:12 Minuten stieg der 65-Jährige aus dem Wasser.

Bei böigem Wind auf dem Rad 35 km/h im Schnitt

Nun ging es schnell zur Wechselzone von gut 300 Metern. Auf dem Rad mussten 36,6 Kilometer auf einer Wendepunktstrecke absolviert werden. Böiger Wind machte allen Athleten zu schaffen. „So war es schwer möglich, einen guten Rhythmus auf dem Rad zu finden, dazu kam noch ein Anstieg von bis zu fünf Prozent, den es auf dem Rückweg noch mal zu überwinden galt“, berichtet Strobach. Aber auch hier hatte er keine Probleme und stellte das Rad nach 1:02:10 Stunden ab – ein Schnitt von 35 km/h.

Nach wiederum schnellem Wechsel mussten auf der Zehn-Kilometer-Strecke drei große Runden um den Silbersee gelaufen werden. Strobach konnte den Schnitt gleichmäßig immer unter fünf Minuten pro Kilometer halten. So kam er auf eine erfreuliche Zeit von 49:07 Minuten. Das war in 2:19:39 Stunden der überlegene Sieg in der AK 65. Zweiter wurde Uli Mix aus Bremen in 2:30:56 Stunden.