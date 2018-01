Sämi van den Berg spielt für Hannover 96 in der A-Junioren-Bundesliga

Bierden - Von Kai Caspers. Schon im zarten Alter von vier Jahren unternahm Sämi van den Berg die ersten Gehversuche im Fußball beim TSV Bierden. Was folgte, waren Stationen beim TuS Komet Arsten sowie dem SC Weyhe.

Bei van den Berg, dessen Eltern 1998 aus beruflichen Gründen aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen sind, reifte schon relativ früh der Entschluss, dass er im Profifußball Fuß fassen will. Diesem Traum ist der 17-Jährige bereits einen großen Schritt näher gekommen. Denn aktuell ist Sämi van den Berg Stammspieler bei den A-Junioren des Bundesligisten Hannover 96.

Auf den ersten Blick sicher etwas verwunderlich, da mit dem SV Werder Bremen ein Bundesligist ja quasi vor der eigenen Haustür spielt. „Natürlich wäre das einfacher gewesen. Aber die wollten mich nicht haben“, gab Sämi van den Berg zu verstehen. Dass es dennoch mit einem Wechsel zu einem Profiklub geklappt hat, verdankt der Bierdener seinem Sportlehrer am Gymnasium „Links der Weser“, eine Eliteschule des Fußballs. „Er kannte Mike Barten, der damals die U16 bei Hannover 96 trainiert hat und hat mir daraufhin ein Probetraining verschafft. Danach habe ich dann zunächst nichts gehört, ehe ich ein halbes Jahr später wieder eingeladen und dann auch genommen wurde“, klärte der 17-Jährige auf.

„Das ist schon ein enorm hoher Aufwand“

Eine Entscheidung – die sportlich definitiv nicht besser hätte verlaufen können. Allerdings war das auch gleichbeutend mit einigen Einschränkungen. Denn neben der Schule stehen für den Youngster mindestens vier Trainingseinheiten in der Woche in Hannover auf dem Programm. „Das ist schon ein enorm hoher Aufwand, den Sämi da betreiben muss. Zumal er bereits in den jungen Jahren alleine mit dem Zug nach Hannover fahren muss. Aber das hat ihn natürlich auch selbstständiger gemacht und reifen lassen“, verdeutlichte sein Vater Ralph van den Berg.

Während der Saison bleibt Sämi van den Berg somit kaum noch Zeit für andere Dinge neben dem Fußball. Denn nach Schulschluss geht es in der Regel direkt weiter nach Hannover zum Training, ehe er dann, je nachdem welchen Zug er bekommt, zwischen 21.30 und 22.30 Uhr zu Hause ist. „Klar, das ist ein sehr großer Aufwand. Aber wenn es irgendwann mit meinem Traum klappen soll, dann muss ich diesen auf mich nehmen. Außerdem mache ich das ja freiwillig“, sind die nahezu täglichen Fahrten in die Landeshauptstadt für den Blondschopf längst zur Routine geworden.

„Und wenn wir dann am Wochenende ein Spiel haben, dann übernachte ich mitunter auch mal bei einem Teamkollegen“, schiebt Sämi van den Berg nach. Dass es der 17-Jährige als Spieler des jüngeren Jahrgangs in die 96-Stammelf geschafft hat, unterstreicht seine fußballerischen Qualitäten. Seine Stärken sieht der Bierdener dabei in erster Linie im Stellungs- und Kopfballspiel. „Arbeiten muss ich dafür sicher noch an meinem defensiven 1:1-Verhalten und der Wendigkeit. Auch mein linker Fuß könnte noch etwas stärker werden“, verdeutlicht der Innenverteidiger.

Sprung in die Elftal noch nicht abgehakt

Die guten Leistungen van den Bergs – sie blieben auch in den Niederlanden nicht verborgen. Zwar hat Vater Ralph mit einer E-Mail an den niederländischen Verband etwas nachgeholfen, doch letztlich waren es allein Sämis gute Leistungen, die ihm eine Einladung zu einem Sichtungslehrgang des U18-Nationalteams der Niederlande bescherten. „Auch wenn ich am Ende nicht für die Länderspiele gegen Dänemark nominiert wurde, war das eine sehr gute Erfahrung. Ich war allerdings auch extrem nervös. Aber ich stehe auch weiterhin im Blickpunkt und hoffe natürlich auf eine zweite Chance“, hat der 17-Jährige den Sprung in die Elftal noch nicht abgehakt. Viel naheliegender ist für ihn jedoch der Wunsch, sich dauerhaft bei Hannover 96 durchzusetzen.

„Als nächstes habe ich mir den Sprung in die U21 zum Ziel gesetzt. Sollte ich das schaffen, wird sich zeigen, ob ich auch das Format für die erste Mannschaft habe“, ordnet Sämi van den Berg diesem Ziel alles unter. Dabei ist er sich natürlich bewusst, dass es ein extrem schwieriger Weg zum Bundesligaprofi in Deutschland ist. Von daher kommt für den Youngster auch ein Wechsel in die Niederlande in Betracht: „In Holland ist nicht nur das Niveau in der ersten Liga im Vergleich zu Deutschland nicht so hoch, sondern wird auch mehr auf junge Spieler gesetzt.“ Und sollte es dann am Ende mit dem Profifußball nicht klappen – dann will der angehende Abiturient ein Studium beginnen und hat somit definitiv einen guten Plan B in der Tasche. Aber so weit geht Sämi van den Bergs Blick noch gar nicht in die Zukunft.

Vielmehr zählt für ihn aktuell nur der Fußball. Und wer weiß. Vielleicht ist der Youngster ja bald nach HSV-Profi Dennis Diekmeier der zweite Spieler, der seine Karriere beim TSV Bierden begann und den Weg in die Bundesliga findet.