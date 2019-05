Der Traum vom Klassenerhalt schwindet

Durch eine Niederlage gegen Altencelle steht Ole Jacobsen (l.) mit Achim/Baden II mit einem Bein bereits in der Landesliga.

Noch mindestens 60 Minuten darf sich die SG Achim/Baden II Handball-Verbandsligist nennen. Viel länger jedoch vermutlich nicht. Denn im Relegationshinspiel musste sich das Team von Florian Schacht dem SV Altencelle in eigener Halle mit 25:28 (14:12) geschlagen geben.

Achim/Baden – Von Björn Lakemann. Und das hätte beileibe nicht nötig getan, doch eine Vielzahl von technischen Fehlern ließ die SG zusehends verzweifeln. „Wir machen den Gegner immer erst stark. Und dann wehren wir uns nicht. Gerade in solchen Spielen ist die nötige Cleverness gefragt. Zumal ich die Sachen, die dann nachher schiefgegangen sind, im Vorfeld angesprochen habe“, bemängelte SG-Trainer Florian Schacht. Ins gleiche Horn stieß auch der fünffache Torschütze Dominik Stoick: „Das Schlimmste ist doch, dass wir nicht aus unseren Fehlern lernen.“

Zu Spielbeginn bestimmte die SG-Reserve gegen die Gäste, die ihre letzte Auswärtspartie im September 2017 gewinnen konnten, den Takt. Dank starker Paraden von Keeper Martin Dybol und unterstützt von knapp 180 Zuschauern im Badener Lahof hieß es schnell 4:0. Auch beim 8:5 (14.) durch einen Dreher von Marico Dumke war die Welt noch in Ordnung. Doch nun reagierte Altencelles Übungsleiter Martin Kahle, der einst die Bundesligadamen aus Celle trainiert hatte, mit einer Auszeit. Das sorgte für ein kurzes Zwischenhoch des SV, ehe die SG-Reserve doch mit einer 14:12-Führung in die Pause ging. Allerdings nahmen die Gastgeber eine Hypothek von zwei Zeitstrafen mit in die Kabine.

Das machte sich zu Beginn der zweiten Hälfte dann auch sofort bemerkbar, denn Altencelle übernahm nun die Spielkontrolle. Das führte zum 18:22 (46.). Zu viel für Schacht, der nun seinerseits die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch knallte. „Ihr müsst dranbleiben“, animierte der SG-Coach. Und seine Jungs hatten offenbar gut zugehört und glichen beim 23:23 (52.) durch Kreisläufer Zschorlich aus. Doch die Freude währte nicht lange und die chronisch auswärtsschwachen Gäste gingen sogar mit 28:24 in Front, ehe Stoick nur noch der Treffer zum 25:28-Endstand gelang.

Jetzt wird es allerdings ungemütlich, da Altencelle heimstark ist. Somit muss die SG-Reserve am kommenden Sonntag (Anwurf, 17 Uhr) einen stark verbesserten Auftritt hinlegen, um auch in der kommenden Saison Verbandsliga spielen zu können.

Tore für die SG Achim/Baden II: Zschorlich (7), Stoick (5), Dumke (5/1), Borm (2), Janssens (2), Schirmacher (1), Jacobsen (1), Wendel (1), Meier (1).