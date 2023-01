TSV Thedinghausen: Trainer Lutz Schröder steigt im Sommer aus

Von: Kai Caspers

Teilen

Steigt im Sommer aus privaten Gründen in Thedinghausen aus: Lutz Schröder. © wes

Der TSV Thedinghausen muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Denn für Lutz Schröder ist im Sommer beim Fußball-Kreisligisten aus privaten Gründen Schluss.

Thedinghausen – Der Abstand ist groß. Sehr groß. Stattliche zwölf Punkte trennen Fußball-Kreisligist TSV Thedinghausen bereits von Tabellenführer TSV Etelsen II. Dennoch ist Trainer Lutz Schröder noch guter Dinge und hat zumindest den Relegationsplatz weiter im Blick. Allerdings ist das nicht das vordergründige Ziel. Nein, Schröder will am Saisonende in erster Linie ein bestelltes Feld hinterlassen. Denn wie der Okeler auf Nachfrage bestätigte, „ist für mich nach dieser Saison Schluss“.

Die Entscheidung ist Schröder beileibe nicht leicht gefallen. „Aber in meinem privaten Umfeld ist viel passiert. Für einen Angehörigen habe ich die Pflege übernommen. Und die ist sehr zeitintensiv, sodass mir nicht mehr genügend Zeit für mein liebstes Hobby bleibt“, begründet der 54-Jährige seinen Entschluss. „Daher habe ich den Vorstand auch schon im November darüber informiert, dass es für mich als Trainer nicht weitergeht.“ Gleichwohl will sich Schröder nicht komplett verabschieden: „Der Verein liegt mir sehr am Herzen. Daher stehe ich dem Vorstand auch künftig gerne weiterhin beratend zur Seite.“

Gespräche mit einem Nachfolger laufen bereits

Aktuell richtet der 54-Jährige seinen Fokus zunächst einmal auf die anstehende zweite Saisonhälfte. Dabei muss die Eyter-Elf auf Neuzugänge verzichten. „Natürlich haben wir das eine oder andere Gespräch geführt. Doch es hat sich bislang noch nichts ergeben“, so Schröder. „Aber für mich ist es ohnehin nicht das primäre Ziel, dass wir noch in den Aufstiegskampf eingreifen. Viel wichtiger ist mir, dass unsere Reserve den Klassenerhalt schafft, damit wir einen vernünftigen Unterbau haben. Denn aus der Jugend ist in den kommenden beiden Jahren noch nichts zu erwarten“, hat der Okeler eher den gesamten Herrenbereich im Blick.

Natürlich hätten wir gerne mit Lutz weitergemacht. Denn er macht nicht nur sehr gute Arbeit, sondern auch die Mannschaft steht komplett hinter ihm. Aber wir können seine Entscheidung selbstverständlich verstehen, da die privaten Dinge einfach Priorität genießen.

Jan Steffens bedauert die Entscheidung Schröders. „Natürlich hätten wir gerne mit Lutz weitergemacht. Denn er macht nicht nur sehr gute Arbeit, sondern auch die Mannschaft steht komplett hinter ihm. Aber wir können seine Entscheidung selbstverständlich verstehen, da die privaten Dinge einfach Priorität genießen“, sagt Thedinghausens Abteilungsleiter. Aktuell befindet sich Steffens bereits in guten Gesprächen mit einem möglichen Nachfolger. „Da warte ich im Grunde genommen nur noch auf den Rückruf“, hofft er, bereits in Kürze Vollzug vermelden zu können. Sollte der Kandidat bereits sofort einsteigen wollen – für Schröder wäre das kein Problem. „Dann würde ich meinen Platz räumen, damit der Nachfolger die zweite Saisonhälfte schon als Vorbereitung auf die kommende Serie nutzen kann.“ Ein Szenario, dass Steffens jedoch nicht in Betracht zieht. „Das ist überhaupt kein Thema für mich. Wir wollen die Saison mit Lutz sauber zu Ende bringen. Warum sollten wir auch etwas ändern, was derzeit gut funktioniert. Zumal wir noch gemeinsame Ziele haben“, hat auch Thedinghausens Abteilungsleiter den zweiten Platz noch nicht gänzlich abgeschrieben. „Darüber hinaus stehen wir ja auch noch im Pokalhalbfinale“, verdeutlicht Jan Steffens.