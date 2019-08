Trainer Jannik Sievers setzt auf die Karte Tempo

START IN DIE SAISON Dahlendorf bei Landesligist Intschede wichtig – der Teamgeist aber auch

+ Gemeinsam stark: Intschedes Handball-Damen setzten auch auf den Teamgeist. Foto: Albrecht

Intschede - Von Björn Lakemann. Nach zwei Jahren in der Landesklasse gelang dem TSV „Weserstrand“ Intschede der große Wurf mit dem Aufstieg in die Landesliga. Somit ist das Team aus dem Nordkreis die zweite Macht im Damen-Handball. „Wir müssen auf unsere Heimstärke setzen und auf die Karte Tempo“, verspricht Übungsleiter Jannik Sievers einen „TSV Furioso“, der aus einem großen Reservoir an Spielerinnen wählen kann. In der Vorbereitung mangelte es an Vielfältigkeit nicht. So wurde in Bremen ein kräftezehrendes Bodypump-Training durchgezogen, in Verden auf dem Fahrrad mit Spinning an der Grundlagenausdauer gearbeitet. Außerdem wurde in Blender ein Zirkeltraining absolviert und klassische Waldläufe durften auch nicht fehlen. Sievers schmunzelt: „An der Kondition wird es nicht mangeln, unser Spielstil Tempohandball kann in dieser Spielklasse Erfolg haben.“