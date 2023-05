Torsten Liebrum: Ein Sieg ist Pflicht

Von: Kai Caspers

Mit Daverden im Derby gegen Verden-Aller gefordert: Till Wittrock. © häg

In der Handball-Landesliga steht das Derby zwischen Daverden II und Verden-Aller im Mittelpunkt. Der Sieger dürfte sich aller Abstiegssorgen entledigen.

Achim/Daverden – Nur noch zwei Siege trennen Meister SG Achim/Baden II von einer perfekten Saison in der Handball-Landesliga. Ganz anders gestaltet sich die Lage beim TSV Daverden II und der HSG Verden-Aller. Im Derby geht es für beide Teams um den Klassenerhalt.

SG Achim/Baden II - SV Beckdorf II (Sa., 16.30 Uhr). Vor dem Spiel steht für die Gastgeber die Meisterehrung an. „Das ist natürlich ein zusätzlicher Anreiz. Denn danach wollen wir sicher nicht verlieren“, macht sich SG-Trainer Schmidt-Bonheur bezüglich der Motivation keine Gedanken. Abzuwarten gilt bei den Gästen, in welcher Formation sie denn anreisen. „Das sehen wir dann und können kurzfristig reagieren. Aber letztlich spielt es auch keine große Rolle. Wir gucken nur auf uns“, hofft Schmidt-Bonheur auf eine gute Chancenverwertung. „Sollten wir schnell eine deutliche Führung herauswerfen, können wir entspannt durchwechseln“, wäre das für ihn der Idealfall. Verzichten müssen die Gastgeber auf Sören Meier-Leffers (privat), Lennart Block (Urlaub) und Marico Dumke (Arbeit).

TSV Daverden II - HSG Verden-Aller (Sa., 15.45 Uhr). Torsten Liebrum will im Vorfeld erst gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen, ist ein Sieg Pflicht“, setzt Daverdens Trainer seine Mannschaft im Vorfeld unter Druck. „Aber dafür müssen wir uns im Vergleich zur vergangenen Partie in der Deckung erheblich steigern. Gelingt das, bin ich ziemlich optimistisch“, ist das für Liebrum der Knackpunkt. „Außerdem wollen wir uns für die unglückliche Niederlage im Hinspiel revanchieren, in dem wir lange Zeit alles im Griff hatten.“ Fehlen wird bei Daverden nur Jan-Malte Jodat (Urlaub). Dafür kehrt Henning Meyer in den Kader zurück.

Nachdem die Verdener zuletzt einige Wochen pausiert haben, stehen für das Team von Oliver Schaffeld nun drei Spiele binnen sieben Tagen an. Dabei erscheint der Auftakt in Daverden das vermeintlich einfachste zu sein. Auch wenn Schaffeld die Favoritenrolle den Gastgebern zuschiebt. „Daverden hat zuletzt zwar auch nicht gewonnen, doch die Ergebnisse entsprachen nicht immer den gezeigten Leistungen. Außerdem ist die Mannschaft im Rhythmus, während wir gucken müssen, wie wir die lange Pause verkraftet haben“, kann der HSG-Trainer dank der Unterstützung aus der zweiten Mannschaft zumindest auf eine volle Bank bauen. Schaffeld: „Wir haben aber nicht zusammen trainiert. Daher wird das eine Premiere für uns.“ kc